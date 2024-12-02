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Диетолог рассказала, какие 3 продукта нельзя разогревать в микроволновке

Понедельник 02 декабря 2024 11:31
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Диетолог рассказала, какие 3 продукта нельзя разогревать в микроволновке Какие продукты нельзя подогревать в СВЧ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Остатки пищи всегда обычно никто не выбрасывает, но один эксперт назвал продукты, которые никогда не следует разогревать из-за опасности для здоровья.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok диетолога Харини Бала.

Какие 3 продукта нельзя разогревать в микроволновке?

Шпинат

По словам диетолога Харини Бала, шпинат содержит нитраты, уровень которых растет при варке.

При высокой температуре, например, при повторном нагревании листовой зелени - нитраты превращаются в нитрозамины, соединение, связанное с раком.

"Пожалуйста, не разогревайте свой шпинат, просто съешьте его сразу, как только вы его приготовите", - сказала диетолог.

Она отметила, что соединения в разогретых овощах "токсичны".

Чай

При повторном нагреве антиоксидантные свойства чая расщепляются, а уровень дубильных веществ, способствующий горькому вкусу, повышается. Бала также утверждает, что любые "спящие бактерии" в чае станут активными при повторном нагреве, создавая риск для здоровья потребителей.

Рис

Эксперт рассказала, что в охлажденном рисе образуются опасные бактерии.

"Но если вы готовите рис по утрам и храните его в холодильнике на ночь, чтобы съесть на следующий день, существует огромная вероятность образования Bacillus cereus", - сказала она.

Bacillus cereus - это тип бактерий, обычно поражающих крахмалистые продукты и приводящих к пищевому отравлению, которое часто называют "синдромом жареного риса", серьезного заболевания, которое в редких случаях приводит к смерти.

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