Диетолог рассказала, как сделать рождественскую еду полезной для сердца

На Рождество люди съедают в среднем 6000 калорий, что примерно втрое превышает рекомендуемую суточную норму. Диетологи рассказали, как сделать праздничное застолье полезным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Диетолог Прия Тью рассказал, что во время приготовления картофеля стоит сбрызнуть его растительным маслом или приготовить в духовке на рапсовом масле.
К тому же многие магазинные продукты содержат большое количество соли, что может повысить артериальное давление, а питание с высоким содержанием насыщенных жиров связано с болезнями сердца.
Обезжиренный сыр чеддер является одним из самых не жирных сыров на рынке и
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