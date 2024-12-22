Диетолог рассказала, как сделать рождественскую еду полезной для сердца

Как полезно готовить блюда

Диетолог Прия Тью рассказал, что во время приготовления картофеля стоит сбрызнуть его растительным маслом или приготовить в духовке на рапсовом масле.

К тому же многие магазинные продукты содержат большое количество соли, что может повысить артериальное давление, а питание с высоким содержанием насыщенных жиров связано с болезнями сердца.

Обезжиренный сыр чеддер является одним из самых не жирных сыров на рынке и