Диетолог рассказала, как сделать рождественскую еду полезной для сердца
На Рождество люди съедают в среднем 6000 калорий, что примерно втрое превышает рекомендуемую суточную норму. Диетологи рассказали, как сделать праздничное застолье полезным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Как полезно готовить блюда
Диетолог Прия Тью рассказал, что во время приготовления картофеля стоит сбрызнуть его растительным маслом или приготовить в духовке на рапсовом масле.
Аэрофритюрница также станет отличным вариантом: отварите картофель и добавьте к нему столовую ложку подсолнечного масла, чтобы получить хрустящую корочку.
К тому же многие магазинные продукты содержат большое количество соли, что может повысить артериальное давление, а питание с высоким содержанием насыщенных жиров связано с болезнями сердца.
Тренер по похудению Ванесса Стурман отметила, что орехи являются отличным источником полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают кишечные бактерии.
"Если покрыть их черным шоколадом с не менее 70% какао, богатых полезными для здоровья антиоксидантами, вы получите полезное лакомство", - добавила она.
Чем заменить сладости
Клюква богата антиоксидантами, особенно витамином С и полифенолами, которые могут помочь поддержать иммунную систему. Они также хорошо известны своей ролью в здоровье мочевыводящих путей, поскольку содержат соединения, которые могут помочь снизить риск определенных бактериальных инфекций.
Однако, многие клюквенные соусы, которые вы покупаете в магазинах, содержат до 50% добавленного сахара. Хотя клюква является очень терпким фруктом, поэтому она нуждается в подслащивании, но вы можете контролировать количество сахара, приготовив соус самостоятельно.
Попробуйте заменить сладости в меню на богатые антиоксидантами сухофрукты, такие как клюква и абрикосы. А вместо сладкого печенья приготовьте овсяные коржи - они богаты клетчаткой, очень вкусные с глазурью из черного шоколада и могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови.
Какое мясо выбирать
Индейка является прекрасным источником высококачественного белка, который необходим для построения и восстановления мышц, костей и других тканей. Белое мясо индейки содержит меньше жира, чем коричневое и удаление кожи перед подачей еще больше уменьшает содержание жира в блюде.
Краснокочанная капуста является фантастическим дополнением, поскольку она богата витамином С, который поддерживает иммунитет, а также антиоксидантными антоцианами, которые могут защитить от болезней сердца. Тушите с небольшим количеством апельсинового сока или яблочного уксуса для сладости без добавления сахара.
Обезжиренный сыр чеддер является одним из самых не жирных сыров на рынке и с меньшим содержанием соли. Такой сыр содержит примерно 22% жира по сравнению с примерно 35% жира в обычной версии.
Пармезан, несмотря на высокое содержание жира, имеет довольно сильный вкус. Это также источник хороших пробиотических бактерий, которые могут улучшить здоровье кишечника.
Сыр фета имеет меньшее содержание жира по сравнению со многими другими сырами - примерно 20% жира, но в нем много соли, поэтому умеренность является ключевой.
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