Диетолог рассказала, как сделать рождественскую еду полезной для сердца

На Рождество люди съедают в среднем 6000 калорий, что примерно втрое превышает рекомендуемую суточную норму. Диетологи рассказали, как сделать праздничное застолье полезным для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Как полезно готовить блюда

Диетолог Прия Тью рассказал, что во время приготовления картофеля стоит сбрызнуть его растительным маслом или приготовить в духовке на рапсовом масле.

Аэрофритюрница также станет отличным вариантом: отварите картофель и добавьте к нему столовую ложку подсолнечного масла, чтобы получить хрустящую корочку.

К тому же многие магазинные продукты содержат большое количество соли, что может повысить артериальное давление, а питание с высоким содержанием насыщенных жиров связано с болезнями сердца.

Тренер по похудению Ванесса Стурман отметила, что орехи являются отличным источником полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают кишечные бактерии.

"Если покрыть их черным шоколадом с не менее 70% какао, богатых полезными для здоровья антиоксидантами, вы получите полезное лакомство", - добавила она.

Чем заменить сладости

Клюква богата антиоксидантами, особенно витамином С и полифенолами, которые могут помочь поддержать иммунную систему. Они также хорошо известны своей ролью в здоровье мочевыводящих путей, поскольку содержат соединения, которые могут помочь снизить риск определенных бактериальных инфекций.

Однако, многие клюквенные соусы, которые вы покупаете в магазинах, содержат до 50% добавленного сахара. Хотя клюква является очень терпким фруктом, поэтому она нуждается в подслащивании, но вы можете контролировать количество сахара, приготовив соус самостоятельно.

Попробуйте заменить сладости в меню на богатые антиоксидантами сухофрукты, такие как клюква и абрикосы. А вместо сладкого печенья приготовьте овсяные коржи - они богаты клетчаткой, очень вкусные с глазурью из черного шоколада и могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

Какое мясо выбирать

Индейка является прекрасным источником высококачественного белка, который необходим для построения и восстановления мышц, костей и других тканей. Белое мясо индейки содержит меньше жира, чем коричневое и удаление кожи перед подачей еще больше уменьшает содержание жира в блюде.

Краснокочанная капуста является фантастическим дополнением, поскольку она богата витамином С, который поддерживает иммунитет, а также антиоксидантными антоцианами, которые могут защитить от болезней сердца. Тушите с небольшим количеством апельсинового сока или яблочного уксуса для сладости без добавления сахара.

Обезжиренный сыр чеддер является одним из самых не жирных сыров на рынке и с меньшим содержанием соли. Такой сыр содержит примерно 22% жира по сравнению с примерно 35% жира в обычной версии.

Пармезан, несмотря на высокое содержание жира, имеет довольно сильный вкус. Это также источник хороших пробиотических бактерий, которые могут улучшить здоровье кишечника.