Диетолог рассказала, как быстро похудеть в определенных частях тела

Как похудеть в конкретных местах

Чтобы похудеть в ногах, руках, животе и даже в щеках, стоит сделать дефицит калорий.

Эксперт отметила, что тренировка определенной части тела с целью локального сжигания жира - пустая трата времени.

Жир в теле хранится в жировых клеточках в виде триглицерида. Для того чтобы использовать триглицерид в своих целях, организму нужно расщепить его на жирные кислоты и глицерин. Этот процесс называется липолиз.

Жировые клетки и глицерин выходят из жировой ткани в кровь и "плывут" в места использования. Сигнал запустить липолиз и сжечь жир жировая клетка получает от гормонов, которые выделяются в кровь и путешествуют по всему организму.

Что сжигает жир

В клетке гормон как ключ вступает в контакт с рецептором клетки и дает клетке команду. В этом случае - расщепить жир. Гормоны разные и в разных случаях - адреналин, глюкагон, соматотропин, кортизол. Именно эти гормоны сжигают жир.

Важно понимать, что задержать гормоны, которые "плывут" и циркулируют кровотоком в конкретном месте, например живот, невозможно. Они будут контактировать и отдавать команды сразу всем жировым клеткам организма.

Гормоны, обладающие липолитическими свойствами, перемещаются по всему телу, поэтому жир в разных местах будет уходить неравномерно. Это зависит от гормончувствительных участков (грудь, живот, бедра, ягодицы), кровоснабжения тканей, их капилляризации и от активности клеточных рецепторов (чувствительность, резистентность).

Жировая ткань, которая предусмотрена эволюцией для сохранения жира - это бедра, живот, ягодицы. Она будет запасать его активнее, а разводиться медленнее.