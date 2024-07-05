Диетолог рассказала, как быстро похудеть в определенных частях тела
Убрать лишнее из тела непросто, особенно если это касается конкретных участков. Некоторые из них часто называют проблемной зоной, поэтому люди ищут способы, которые помогут добиться результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Олеси Добрянской.
Как похудеть в конкретных местах
Чтобы похудеть в ногах, руках, животе и даже в щеках, стоит сделать дефицит калорий.
Эксперт отметила, что тренировка определенной части тела с целью локального сжигания жира - пустая трата времени.
Жир в теле хранится в жировых клеточках в виде триглицерида. Для того чтобы использовать триглицерид в своих целях, организму нужно расщепить его на жирные кислоты и глицерин. Этот процесс называется липолиз.
Жировые клетки и глицерин выходят из жировой ткани в кровь и "плывут" в места использования. Сигнал запустить липолиз и сжечь жир жировая клетка получает от гормонов, которые выделяются в кровь и путешествуют по всему организму.
Что сжигает жир
В клетке гормон как ключ вступает в контакт с рецептором клетки и дает клетке команду. В этом случае - расщепить жир. Гормоны разные и в разных случаях - адреналин, глюкагон, соматотропин, кортизол. Именно эти гормоны сжигают жир.
Важно понимать, что задержать гормоны, которые "плывут" и циркулируют кровотоком в конкретном месте, например живот, невозможно. Они будут контактировать и отдавать команды сразу всем жировым клеткам организма.
Гормоны, обладающие липолитическими свойствами, перемещаются по всему телу, поэтому жир в разных местах будет уходить неравномерно. Это зависит от гормончувствительных участков (грудь, живот, бедра, ягодицы), кровоснабжения тканей, их капилляризации и от активности клеточных рецепторов (чувствительность, резистентность).
Жировая ткань, которая предусмотрена эволюцией для сохранения жира - это бедра, живот, ягодицы. Она будет запасать его активнее, а разводиться медленнее.
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