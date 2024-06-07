Диетолог рассказала, как правильно питаться при отключениях света: пример меню

Девушкам, которые хотят похудеть и оставаться стройными, важно правильно питаться каждый день. В условиях постоянного отключения света трудно добиться такого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Натальи Самойленко.
Отключение света, особенно когда они происходят не по графику, мешают поддерживать привычный рацион. Ожидается, что когда нет света, а весь дом на электричестве, приготовить еду нельзя.
Из-за отключения света закрываются продуктовые магазины, поэтому искать нужные продукты для здорового завтрака приходится в другом месте.
Иногда отключение света влияет на наш организм самым неожиданным образом. Например, многие девушки, чтобы продолжать работу, заходят в кафе или рестораны. А там возникает соблазн отойти от привычного режима и съесть что-нибудь вкусненькое.
Диетолог показала примеры ставь на завтрак, обед, ужин и конструктор для формирования рациона. Таким образом, даже без электроэнергии, меню может быть полезным.
На завтрак можно приготовить следующие блюда:
Примеры блюд на обед:
При отключениях света на ужин можно приготовить следующие блюда:
Наталье Самойленко также советует заранее сделать следующие заготовки:
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