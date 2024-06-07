RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Диетолог рассказала, как правильно питаться при отключениях света: пример меню

Как правильно питаться при отключениях света (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Девушкам, которые хотят похудеть и оставаться стройными, важно правильно питаться каждый день. В условиях постоянного отключения света трудно добиться такого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Натальи Самойленко.

Как отсутствие света вредит фигуре

Отключение света, особенно когда они происходят не по графику, мешают поддерживать привычный рацион. Ожидается, что когда нет света, а весь дом на электричестве, приготовить еду нельзя.

Из-за отключения света закрываются продуктовые магазины, поэтому искать нужные продукты для здорового завтрака приходится в другом месте.

Иногда отключение света влияет на наш организм самым неожиданным образом. Например, многие девушки, чтобы продолжать работу, заходят в кафе или рестораны. А там возникает соблазн отойти от привычного режима и съесть что-нибудь вкусненькое.

Как питаться правильно без света

Диетолог показала примеры ставь на завтрак, обед, ужин и конструктор для формирования рациона. Таким образом, даже без электроэнергии, меню может быть полезным.

На завтрак можно приготовить следующие блюда:

  • творог с зеленью и огурцом + орешки 1 ст.л + соус песто 1 ст.л и цельнозерновые хлебцы
  • цельнозерновой тост с хумусом и овощной салат (томат, перец, шпинат и моцарелла) + ягоды
  • салат со свеклой и фетой (фета, свекла, руккола, шпинат) + оливковое масло и орешки

Примеры блюд на обед:

  • вареная свекла + запеченная курица + овощная нарезка + заправить свеклу оливковым маслом и кунжутом
  • лаваш с курицей, тунцем или лососем + сыр + авокадо и зелень
  • окрошка (курица вареная, картофель, укроп, лук, яйца, огурцы) + минеральная вода

При отключениях света на ужин можно приготовить следующие блюда:

  • боул (киноа/рис + лосось + листья салата, орешек, помидор) + авокадо и оливковое масло
  • хумус с овощными палочками (морковь, огурец, перец, сельдерей) + орешки
  • мидии в масле + салат (шпинат, помидор, перец, укроп) + семена тыквы

Наталье Самойленко также советует заранее сделать следующие заготовки:

  • предварительно отварить яйца
  • запечь курицу
  • запечь или пожарить рыбные котлеты
  • рыба запеченная или вареная
  • консервы (тунец, скумбрия в масле)
  • креветки, мидии варенные в морозильной камере
  • предварительно отварить кашу
  • запечь или отварить картошку
  • отварить цельнозерновые макароны
  • купить ягоды и фрукты
Читайте РБК-Украина в Google News
ДиетологОтключения светаПитание детей