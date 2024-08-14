Диетолог рассказала, как питаться после 40 лет, чтобы быть здоровым

Завтрак

По словам эксперта, он содержит в себе достаточное количество белков и жиров, животных (например, яйца, ветчина) или растительных (миндаль, зерновые).

Именно это будет обеспечивать хорошую работу нейромедиаторов в течение дня (дофамин, серотонин).

Обед

Такой прием пищи должен быть достаточно легким и содержать животные белки (рыба, белое мясо) в сопровождении различных овощей. Разнообразие важнее, чем количество.

Нутрициолог отметила, что по возможности нужно выбирать овощи с гликемическим индексом ниже 60. Можно также в качестве гарнира выбрать рис (гликемический индекс 60) или макароны. Порция должна соответствовать вашей физической активности во второй половине дня.

При сидячем образе жизни рацион должен быть умеренным.

К 17 часам дня уровень кортизола (гормона стресса) снижается, равно как и серотонина. Если в это время не принять углеводы (медленные), то уровень этих двух гормонов, поддерживающих равновесие и работу мозга, рухнет совсем.

Именно в этот момент следует подзарядить организм. Сухофрукты - источник питательных веществ. Можно также съесть кусочек черного (горького) шоколада или банан, богатый калием и триптофаном.

Ужин

Важно помнить, что ужин должен по возможности содержать омега-3 (жирную рыбу и авокадо), поскольку это лучший момент для их усвоения.

К тому же должны быть разные овощи, а главное, минимум сахара. Все поэтому, если вы употребляете быстрые углеводы с гликемическим индексом более 70, то драгоценный гормон роста, вырабатываемый ночью, резко снизит свой уровень.

Последний прием пищи должен быть осуществлен не менее чем за 2 часа до сна. Ночной сон должен длиться около 6-8 часов, поскольку меньшее его количество стимулирует аппетит примерно на 20% и сильно снижает ощущение насыщения.

Пример приема пищи

Разные приемы пищи могут содержать следующие продукты: