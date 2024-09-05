Диетолог назвала витамин, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью

Почему витамин нужен организму

Витамин В1 представляет собой водорастворимый витамин группы В-комплекса, который играет важную роль в поддержании общего здоровья и нормального функционирования организма.

Энергетический обмен

Тиамин является ключевым коферментом в метаболизме углеводов, жиров и белков. Он необходим для превращения пищи в энергию, используемую организмом для выполнения физических и ментальных функций.

К тому же без достаточного количества тиамина организм может ощущать усталость, слабость и понижение работоспособности.

Функционирование нервной системы

Витамин поддерживает здоровье нервной системы, способствуя нормальной передаче нервных импульсов. Он помогает в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, который важен для памяти и когнитивных функций.

Недостаточность тиамина может привести к нарушениям нервной системы, включая нервную слабость, потерю чувствительности и даже нервные заболевания, такие как бери-бери.

- неврологическое расстройство, связанное с недостаточностью тиамина, которое приводит к проблемам с памятью и координацией.

Сердечно-сосудистое здоровье

Содействует здоровью сердца, поддерживая нормальную работу мышц сердца и регулируя ритм сердечных сокращений.

Витамин может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний и поддерживать здоровое артериального давления.

Поддержка психического здоровья

В1 играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья, способствуя снижению риска депрессии, тревожности и других психических расстройств.

Кроме того, может улучшать настроение и общее самочувствие.

Детоксикация и поддержание печени

Витамин помогает в процессах детоксикации организма, поддерживая функцию печени. Он способствует расщеплению токсинов и вредных веществ, что помогает поддерживать здоровье внутренних органов.

Суточная норма

Рекомендованная дневная норма потребления тиамина зависит от возраста, пола и физической активности.

Взрослые мужчины нуждаются примерно в 1,2 мг в сутки, женщины - 1,7 мг.

Беременным и кормящим женщинам нужно больше тиамина - около 1,4 мг в сутки.

Сбалансированное питание, включающее продукты, богатые тиамином, помогает обеспечить организм необходимым количеством этого важного витамина, способствуя сохранению здоровья и предотвращению дефицитных состояний.

Продукты, богатые тиамином

Такой витамин содержится в разных продуктах питания. В 100 г продукта такое количество В1: