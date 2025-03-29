Диетолог рассказала, почему начинать диету "с понедельника" - не лучшая идея

Чем это может навредить

По словам эксперта, так формируется цикл ожидания, переедания и вины.

Ожидание "начала" создает психологическую иллюзию разрешения на излишества здесь и сейчас. В результате возникнет переедание накануне и чувство вины, которое сопровождает каждую попытку изменений.

К тому же такая диета может восприниматься как краткосрочное наказание.

Когда вы ждете "идеального момента", есть риск, что он так и не наступит. Это лишь оправдание, чтобы не действовать уже сейчас.

"С понедельника - новая жизнь" часто означает строгие ограничения, кардинальные правила и отказ от любимых продуктов. Такой подход повышает риск эмоционального истощения, срывов и возвращения к предыдущим пищевым привычкам", - отметила эксперт.

Важно начинать эффективные изменения не с даты, а с решения. Начать можно в любой день.

Что поможет достичь целей

Необходимо придерживаться таких маленьких шагов: увеличение доли овощей в рационе, снижение потребления добавленного сахара, работа над режимом питания.

Ольга Дорош также назвала такие важные рекомендации:

не ждите "идеального момента" - он может никогда не наступить

формируйте устойчивые привычки постепенно, ориентируясь не на запреты, а на потребности организма

обращайте внимание на качество питания в целом, а не на отдельные дни

Длительные результаты достигаются не путем жестких стартов, а благодаря последовательным действиям каждый день. Сбалансированное питание - это процесс, а не краткосрочный проект. Лучше начать с маленьких шагов уже сегодня.

Вас может заинтересовать