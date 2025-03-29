Диетолог рассказала, почему начинать диету "с понедельника" - не лучшая идея
Идея начать изменения в питании с "понедельника" или с "первого числа" может показаться логичной и организованной. Однако, такой подход часто оказывается неэффективным и даже может наносить вред.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Чем это может навредить
По словам эксперта, так формируется цикл ожидания, переедания и вины.
Ожидание "начала" создает психологическую иллюзию разрешения на излишества здесь и сейчас. В результате возникнет переедание накануне и чувство вины, которое сопровождает каждую попытку изменений.
К тому же такая диета может восприниматься как краткосрочное наказание.
Когда вы ждете "идеального момента", есть риск, что он так и не наступит. Это лишь оправдание, чтобы не действовать уже сейчас.
"С понедельника - новая жизнь" часто означает строгие ограничения, кардинальные правила и отказ от любимых продуктов. Такой подход повышает риск эмоционального истощения, срывов и возвращения к предыдущим пищевым привычкам", - отметила эксперт.
Важно начинать эффективные изменения не с даты, а с решения. Начать можно в любой день.
Что поможет достичь целей
Необходимо придерживаться таких маленьких шагов: увеличение доли овощей в рационе, снижение потребления добавленного сахара, работа над режимом питания.
Ольга Дорош также назвала такие важные рекомендации:
- не ждите "идеального момента" - он может никогда не наступить
- формируйте устойчивые привычки постепенно, ориентируясь не на запреты, а на потребности организма
- обращайте внимание на качество питания в целом, а не на отдельные дни
Длительные результаты достигаются не путем жестких стартов, а благодаря последовательным действиям каждый день. Сбалансированное питание - это процесс, а не краткосрочный проект. Лучше начать с маленьких шагов уже сегодня.
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