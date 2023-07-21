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Диетолог рассказала, чего не должно быть в продуктах: внимательно проверяйте состав

Что не должно быть в составе продуктов питания (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Современный процесс производства продуктов питания без использования пищевых добавок почти немыслим. Делается это с коварной целью сделать продукты более привлекательными для покупателя.

Об этом сообщила диетолог и семейный врач Юлия Коваль в Instagram.

Чего избегать в продуктах

По словам специалиста, избегать следует продукты, в составе которых есть следующие компоненты:

  • гидрогенизированный жир
  • растительный жир
  • кулинарный или фритюрный жир
  • маргарин

Диетолог говорит, что именно так производитель маскирует трансжиры, которые сейчас очень популярны. Все потому, что они имеют низкую стоимость, придают продукту привлекательный вид и продлевают срок годности.

Трансжиры - это искусственно созданные жиры. Однако важно знать, что употребление трансжиров ассоциировано с развитием:

  • сахарного диабета
  • ишемической болезни сердца
  • повышением холестерина
  • увеличением массы тела
  • злокачественными новообразованиями

Следует избегать продуктов, содержащих в своем составе трансжиры. Чаще всего они есть в:

  • фаст-фуде
  • полуфабрикатах
  • магазинной выпечке
  • сладостях
  • пирожных

Список пищевых добавок

Е952 - цикламат натрия

Его используют в пищевой промышленности как подсластитель. Сегодня цикламат чаще всего используют для изготовления диабетических товаров. В Украине добавка разрешена.

Е222 - гидросульфат натрия

Такую добавку используют в качестве консерванта, который может подавлять рост микроорганизмов. Гидросульфат натрия может продлить срок хранения продукта.

Е211 - бензоат натрия

Добавка есть в таких ягодах и фруктах, как чернослив, клюква, корица, гвоздика и яблоки. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта.

Е131 - синий патентованный V

Употребление такой добавки может вызвать желудочно-кишечные расстройства, аллергию, крапивницу и приступы астмы.

В пищевой промышленности добавка Е131 широко не используется, но ее можно обнаружить в фарше, в колбасных и мясных изделиях.

Ранее мы сообщали, какие продукты следует утилизировать после отключения холодильника.

Также читайте, от каких 5 продуктов нужно отказаться, чтобы жить дольше.

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