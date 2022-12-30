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Диетолог рассказала, чем грозит постоянный пропуск завтрака

Фото: Нужно ли утром завтракать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Завтрак - это очень важная часть рациона, и очень нежелательно его пропускать.

О важности этого приема пищи рассказала на странице Facebook диетолог Светлана Фус.

Нужно ли утром завтракать?

Диетолог считает, что именно утром легче сделать по-настоящему здоровую пищу, съесть что-нибудь полезное.

"Пропуск завтрака может принести больше вреда, чем пользы. Это нарушает нормальный циркадный ритм, который у здоровых людей начинается с утреннего чувства голода. Оставшись без завтрака с целью "экономии" калорий, люди часто восполняют его отсутствие избытком калорий за обильным обедом или супер сытным ужином", - сообщила Фус.

Она отметила, что люди физически более активны утром и в первой половине дня и могут тратить полученную энергию, а не конвертировать ее в жировые отложения.

"Постоянный пропуск завтрака может привести не к понижению, а даже к набору веса. Это прямой путь к нарушению обмена веществ и, как следствие, к ожирению и диабету", - добавила Светлана.

Начинайте утро с завтрака

Специалист по питанию настоятельно рекомендует начинать утро с завтрака.

Для здорового завтрака важна не только энергетическая ценность продуктов, но и их состав.

Кроме того очень важно есть то, что насытит вас надолго, а не на час.

Как мы ранее писали, фитнес-тренер развеял миф о важности режима питания.

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диетологутрозавтрак