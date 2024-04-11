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Диетолог рассказала, так ли важно завтракать

Фото: важно завтракать утром (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

О завтраке идут споры, важен он или нет, потому что есть разные исследования по этому поводу. Однако большинство из них – за сбалансированный завтрак.

Почему первый прием пищи так важен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Оксаны Скиталинской.

Почему завтрак важен

Энергия на весь день

Завтрак обеспечивает наш мозг и мышцы углеводами, которые превращаются в глюкозу, основным источником энергии.

Улучшает концентрацию внимания, скорость реакции, память, поскольку содержит важные аминокислоты, необходимые для выработки нейромедиаторов.

Контроль веса

Завтрак, содержащий клетчатку, может помочь контролировать аппетит в течение дня и снизить риски переедания позже в течение дня.

Улучшение настроения

Отсутствие завтрака может привести к усталости, раздражительности и подавленному настроению, а присутствие - с точностью до наоборот.

Нормализация метаболизма

Сбалансированный завтрак запускает метаболические процессы и тем самым помогает организму эффективно использовать нутриенты в течение дня.

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