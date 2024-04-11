Диетолог рассказала, так ли важно завтракать

Почему завтрак важен

Энергия на весь день

Завтрак обеспечивает наш мозг и мышцы углеводами, которые превращаются в глюкозу, основным источником энергии.

Улучшает концентрацию внимания, скорость реакции, память, поскольку содержит важные аминокислоты, необходимые для выработки нейромедиаторов.

Контроль веса

Завтрак, содержащий клетчатку, может помочь контролировать аппетит в течение дня и снизить риски переедания позже в течение дня.

Улучшение настроения

Отсутствие завтрака может привести к усталости, раздражительности и подавленному настроению, а присутствие - с точностью до наоборот.

Нормализация метаболизма

Сбалансированный завтрак запускает метаболические процессы и тем самым помогает организму эффективно использовать нутриенты в течение дня.