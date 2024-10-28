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Диетолог рассказала, действительно ли полезны сухофрукты и когда их лучше есть

Чем полезны сухофрукты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сухофрукты не только вкусное лакомство, но и источник питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье. Однако есть их лучше всего в определенное время дня.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, лучше есть сухофрукты или свежие фрукты.

Чем полезны сухофрукты

По словам диетолога Натальи Самойленко, даже с чрезвычайно калорийными и богатыми природным сахаром сухофруктами можно найти компромиссное решение.

Все сухофрукты являются концентратом углеводов, кроме того, там есть полезные вещества, например, клетчатка, микроэлементы и витамины.

К тому же в сухофруктах есть калий, который полезен для сердечно-сосудистой системе. Поэтому следует воспринимать сухофрукты как естественное лакомство.

Когда есть

Диетолог советует употреблять не более 20-30 г/сут, но уже не есть другие конфеты. И в основном есть в первой половине дня, например с чашкой кофе.

Процесс сушки концентрирует природный сахар во фруктах. Например, в 100 г свежего яблока содержится 10 г сахара, а в 100 г сушеного яблока - 57 г.

Процесс сушки сохраняет фрукты, которые иначе могли бы испортиться в вашем холодильнике, и продлевает срок их хранения до месяцев вместо дней.

Раньше мы сообщали, чем полезна хурма, а кому ее есть нельзя.

Читайте также, как сделать самую вкусную сушку из яблок и долго ее хранить.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Health Harvard.

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