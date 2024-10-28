Диетолог рассказала, действительно ли полезны сухофрукты и когда их лучше есть

Сухофрукты не только вкусное лакомство, но и источник питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье. Однако есть их лучше всего в определенное время дня.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, лучше есть сухофрукты или свежие фрукты.

Что такое сухофрукты

Сухофрукты - это фрукты, из которых удалена большая часть воды. Раньше люди использовали солнце для сушки и хранения свежих фруктов на протяжении тысячелетий.

Чем полезны сухофрукты

По словам диетолога Натальи Самойленко, даже с чрезвычайно калорийными и богатыми природным сахаром сухофруктами можно найти компромиссное решение.

Все сухофрукты являются концентратом углеводов, кроме того, там есть полезные вещества, например, клетчатка, микроэлементы и витамины.

К тому же в сухофруктах есть калий, который полезен для сердечно-сосудистой системе. Поэтому следует воспринимать сухофрукты как естественное лакомство.

Если вы едите богатые антиоксидантами фрукты и ягоды, такие как изюм, финики и сушеная клюква, то получите дополнительные преимущества от растительных фенолов, которые борются с воспалением, содержащимся в этих продуктах.

Сухофрукты также богаты пищевыми волокнами, которые помогают пищеварению и регулярному стулу.

В процессе сушки несколько уменьшается содержание некоторых чувствительных к теплу витаминов, таких как витамин С, но в целом большинство полезных витаминов, питательных веществ и минералов сохраняется в процессе сушки.

Когда есть

Диетолог советует употреблять не более 20-30 г/сут, но уже не есть другие конфеты. И в основном есть в первой половине дня, например с чашкой кофе.

Процесс сушки концентрирует природный сахар во фруктах. Например, в 100 г свежего яблока содержится 10 г сахара, а в 100 г сушеного яблока - 57 г.

Вдобавок иногда производители добавляют в сухофрукты еще больше сахара, чтобы усилить их вкус. Вы можете проверить, добавлен ли сахар к определенному продукту, проверив список ингредиентов.

Важно также знать, что свежие фрукты больше увлажняют. Большинство фруктов и ягод содержат воду от примерно 80% до 90% своего веса.

Процесс сушки сохраняет фрукты, которые иначе могли бы испортиться в вашем холодильнике, и продлевает срок их хранения до месяцев вместо дней.