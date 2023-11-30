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Диетолог рассказала, нужно ли есть суп зимой

Фото: Нужно ли есть суп зимой (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Уже несколько лет между диетологами возникают споры, нужно ли есть суп. А вы знали, что первые блюда - это идеальная еда зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.

Почему зимой необходимо есть суп

Эксперт подчеркнула, что суп - это идеальная зимняя еда.

Если суп овощной, кладите побольше овощей, чтобы суп был густым, овощи варите до хрустящего состояния.

"Овощные супы богаты калием, который полезен для сердца и предотвращает отеки", - написала диетолог.

Чтобы суп был полноценным сбалансированным блюдом, добавляйте белковый компонент - фасоль или зеленый горошек, чечевицу или грибы.

Можно также варить супы на нежирном мясе или рыбе, тогда белка в таком супе будет гораздо больше, он будет надолго давать ощущение сытости.

"А еще овощной суп на слабом нежирном бульоне содержит глутаминовую кислоту, которая дает чувство удовольствия и покоя, полезна для желудка и кишечника, способствует его заживлению при воспалениях и противодействует аллергии", - заверила эксперт.

Общие правила питания зимой

  • Ешьте и пейте теплое - это согреет вас изнутри
  • Обязательно завтракайте
  • Не выходите из дома голодным
  • Пейте много теплой воды

Ранее диетолог рассказала, как питаться зимой, чтобы сохранить здоровье.

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