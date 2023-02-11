Диетолог рассказала, можно ли еду запивать чаем или кофе

Кому нельзя пить кофе

В состав кофе входит ряд органических кислот (яблочная, лимонная), которые могут стимулировать выработку желудочного сока. Также кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочного сока и может повысить кислотность.

Такой напиток нельзя употреблять людям, которые имеют:

повышенную секрецию желудочного сока - не желательно пить кофе натощак;

рефлюкс-эзофагит;

повышенную кислотность, которая стимулирует аппетит, поэтому здесь следует обращать внимание тем, кто на коррекции веса.

Также кофе тонизирует нервную систему, это происходит путем того, что кофеин занимает рецепторы, на которые действует вещество подобно кофе - аденозин. А кофе, занимая те же рецепторы, соответственно отнимает тормозящее действие и вызывает возбуждающий эффект.

Со временем количество рецепторов увеличивается и соответственно доза кофе уже мала, поэтому человек употребляет его больше. Если человек резко прекращает пить кофе, аденозин занимает все рецепторы и тормозящее действие усиливается, отсюда чрезмерная сонливость.

Можно ли кофе запивать еду

Диетолог говорит, что кофе содержит фенольные соединения - хлорогеновые кислоты, которые действуют как антиоксидант и защищают клетки печени и головного мозга от окисления.

Безопасная доза кофеина 400-500 мг в сутки. В одной чашечке натурального кофе 50-160 мг кофеина. Количество чашек определяет крепость напитка.

Важно помнить, что нельзя запивать пищу чаем и кофе, желательно употреблять через 15-20 мин после еды или в промежутке между едой.

К тому же из-за употребления кофе во время еды усвояемость железа организмом падает с 90% до 40%. Поэтому может развиться анемия. Это потому, что в кофе содержится такое вещество как хлорогеновая кислота и полифенол.