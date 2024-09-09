Диетолог рассказала, можно ли есть виноград во время похудения

Можно ли есть виноград во время похудения

Многие очень любят виноград, но ограничивают себя, потому что думают, что его совсем нельзя людям, которые худеют или болеют сахарным диабетом. Однако, это не так, если иметь меру.

100-150 грамм винограда для здорового взрослого человека - вполне разрешенная средняя порция фруктов, чтобы посмаковать и не перегружать себя сахарами (то есть разными углеводами: фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза).

Фактически это 15-20 ягод винограда. Этой порции хватит, чтобы посмаковать и насладиться фруктом, если вы полноценно поели.

Состав винограда

По словам эксперта, виноград почти на 80% состоит из воды. Фрукт содержит калий, который важен для здоровья сердца, артериального давления и профилактики отеков, его норма в сутки 3500-4700 мг.

Также во фрукте есть магний, который всем так нужен, особенно когда есть стресс, потому что он активно участвует в процессах образования гормонов. Биотин нужен для здоровья волос, кальций и фосфор - для костей, мышц и не только.

200 г винограда будут составлять в среднем 10% суточной потребности в углеводах.

Виноград может похвастаться целым спектром антиоксидантов, включая ресвератрол, известный своими потенциальными преимуществами в сжигании жира.

Кроме того, эти антиоксиданты обладают способностью бороться с вредными свободными радикалами, которые являются причиной хронических заболеваний, особенно болезней сердца.

В 100 г белого винограда содержится такое количество питательных веществ:

клетчатка - 0,9 г

вода - 79,9 г

биотин - 3,7 мг

калий - 218 мг

магний - 7,1 мг

кальций - 10 мг

фосфор - 22 мг

углеводы - 18,6 мг

фруктоза - 8,65 г

глюкоза - 7,49 г

витамин С - 3 мг

энергия - 80 ккал

В чем жалко винограда

Вред винограда в том, что в нем практически нет клетчатки, поэтому глюкоза и фруктоза будут быстро усваиваться организмом.

"По той же причине для нас такие критические соки, потому что фактически это просто вода с глюкозой и фруктозой без клетчатки, которые усваиваются очень быстро, почти из полости рта. И если вы сидите, а не где-то там на пути к вершине Говерлы, то такие быстрые углеводы вам точно не нужны", - говорится в сообщении.

Диетолог советует есть виноградом себе в удовольствие после основного приема пищи и в умеренных количествах.