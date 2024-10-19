Диетолог рассказала, можно ли есть все во время менструации и не переживать за фигуру

Можно ли есть вредную пищу

Часто люди думают, что можно есть какую-либо пищу во время менструации и не переживать за фигуру.

По словам диетолога Екатерины Толстиковой, менструальный цикл - это вся жизнь женщины.

"Если мы говорим только о менструации, которая длится 5-7 дней, то то, что вы съедите за этот период, никак не повлияет на то, что вы будете есть следующие 20 дней", - отметила эксперт.

На вес оказывает влияние постоянный правильный или неправильный режим питания. Поэтому если есть срывы и переедание в 5 дней менструального цикла, то дальше просто возвращайтесь к своей повседневной жизни. Следует употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.

"Еще есть такой классный совет - не надо себя ограничивать, чтобы не срываться. Нужно есть то, что вы хотите. Например, не большой кусок торта за раз, а в небольшом количестве ежедневно добавлять то, что вам нравится", - добавила диетолог.

Какие продукты облегчат боль во время менструации

Если вы страдаете от судорог, то следует избегать продуктов, вызывающих вздутие. Например, отказаться от сырых продуктов и продуктов с добавлением сахара.

Употребление определенной пищи во время месячных, в частности фруктов и листовых овощей, может уменьшить симптомы.