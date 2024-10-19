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Диетолог рассказала, можно ли есть все во время менструации и не переживать за фигуру

Можно ли не сидеть на диете во время менструации и есть все (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Менструации сопровождаются не только болями внизу живота, но и тягой к вредной пище. Следует знать, можно ли есть абсолютно все во время такого периода и не переживать за фигуру.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут облегчить симптомы менструации.

Можно ли есть вредную пищу

Часто люди думают, что можно есть какую-либо пищу во время менструации и не переживать за фигуру.

По словам диетолога Екатерины Толстиковой, менструальный цикл - это вся жизнь женщины.

"Если мы говорим только о менструации, которая длится 5-7 дней, то то, что вы съедите за этот период, никак не повлияет на то, что вы будете есть следующие 20 дней", - отметила эксперт.

На вес оказывает влияние постоянный правильный или неправильный режим питания. Поэтому если есть срывы и переедание в 5 дней менструального цикла, то дальше просто возвращайтесь к своей повседневной жизни. Следует употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.

"Еще есть такой классный совет - не надо себя ограничивать, чтобы не срываться. Нужно есть то, что вы хотите. Например, не большой кусок торта за раз, а в небольшом количестве ежедневно добавлять то, что вам нравится", - добавила диетолог.

Какие продукты облегчат боль во время менструации

Если вы страдаете от судорог, то следует избегать продуктов, вызывающих вздутие. Например, отказаться от сырых продуктов и продуктов с добавлением сахара.

Употребление определенной пищи во время месячных, в частности фруктов и листовых овощей, может уменьшить симптомы.

 

Раньше мы сообщали, что будет, если заниматься спортом во время менструации.

Читайте также, можно ли ложиться на операцию во время месячных.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Екатерины Толстиковой, которая сотрудничает с боксером Александром Усиком и сайты Medpark hospital и Healthline.

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