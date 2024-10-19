Диетолог рассказала, можно ли есть все во время менструации и не переживать за фигуру

Менструации сопровождаются не только болями внизу живота, но и тягой к вредной пище. Следует знать, можно ли есть абсолютно все во время такого периода и не переживать за фигуру.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут облегчить симптомы менструации.
Часто люди думают, что можно есть какую-либо пищу во время менструации и не переживать за фигуру.
По словам диетолога Екатерины Толстиковой, менструальный цикл - это вся жизнь женщины.
"Если мы говорим только о менструации, которая длится 5-7 дней, то то, что вы съедите за этот период, никак не повлияет на то, что вы будете есть следующие 20 дней", - отметила эксперт.
На вес оказывает влияние постоянный правильный или неправильный режим питания. Поэтому если есть срывы и переедание в 5 дней менструального цикла, то дальше просто возвращайтесь к своей повседневной жизни. Следует употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.
"Еще есть такой классный совет - не надо себя ограничивать, чтобы не срываться. Нужно есть то, что вы хотите. Например, не большой кусок торта за раз, а в небольшом количестве ежедневно добавлять то, что вам нравится", - добавила диетолог.
Если вы страдаете от судорог, то следует избегать продуктов, вызывающих вздутие. Например, отказаться от сырых продуктов и продуктов с добавлением сахара.
Употребление определенной пищи во время месячных, в частности фруктов и листовых овощей, может уменьшить симптомы.
Раньше мы сообщали, что будет, если заниматься спортом во время менструации.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Екатерины Толстиковой, которая сотрудничает с боксером Александром Усиком и сайты Medpark hospital и Healthline.