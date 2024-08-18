Диетолог рассказала, можно ли делать читмил при похудении и кому противопоказано

Что такое читмил

По словам эксперта, при такой практике нужно заранее планировать, разрабатывать меню и считать убытки.

Категорически запрещен читмил людям с нарушением пищевого поведения.

Cheatmeal - это контролируемое нарушение диеты или "планируемый срыв". В этот день разрешаются продукты, избегающие при правильном питании.

В общем, у читмила есть 2 основные функции:

снижение психологической нагрузки на фоне диеты. Когда у человека есть тоска по вкусностям, читмил помогает переносить печаль. Напряжение уменьшается, влечение сорваться тоже. Возможность есть запрещенное дает чувство успокоения

влияние на метаболизм. Рано или поздно у всех худеющих возникает метаболическая адаптация - физиологический процесс, сопровождающийся снижением уровня гормонов щитовидной железы и лептина, который позволяет организму при ограниченном потреблении калорий и потере веса противостоять дальнейшему похудению. Для перезагрузки организма можно использовать читмил

Нутрициолог отметила, что эффективность читмила до конца не изучена. Однако, ряд исследований показал, что при соблюдении диеты с подсчетом калорий потеря жировой массы была выше у тех людей, позволяющих себе ограниченный по калорийности читмил.

Также он способствовал сохранению безжировой массы у спортсменов.

Как организовать читмил

Планируйте читмил заранее, а лучше составить график.

Следует также продумать, какие блюда и продукты вы будете есть, и в каком количестве. Заранее определив это, можно снизить риск переедания, создания большого профицита калорий и чувства вины.

Кроме того, нужно заменить желаемые блюда более полезными. Лучше подумать над тем, что действительно хочется, а затем попытайтесь заменить ингредиенты или само блюдо более полезными.

Елена Костюк добавила, что не все люди проходят испытания соблазнами.

Нужно помнить, что еда - это одно из удовольствий, главное, правильно найти подход.

"Лучше питаться умеренно, иногда позволяя себе вкусности, чем перегружаться калориями", - говорится в сообщении.