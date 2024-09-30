Диетолог рассказала, можно ли пить кофе во время ГВ и каких продуктов избегать

Нужно ли есть больше во время ГВ

По словам диетолога Ольги Безуглой, телу нужно больше калорий, когда вы кормите грудью. Все потому, что тело использует энергию для производства молока.

Самое главное - есть здоровую диету. Точное количество потребляемых калорий зависит от возраста, веса, роста, а также от того, насколько человек активен.

В общем, рекомендуемая диета, включает много овощей, фруктов, фасоли, орехов и цельного зерна. Следует ограничить красное и обработанное мясо, нездоровые жиры, сахар, соль и алкоголь.

Эксперт отметила, что грудное вскармливание может помочь похудеть после беременности, если вы кормите грудью не менее 6 месяцев.

Нужно ли пить больше воды

Не все знают, но важно пить достаточное количество жидкости при кормлении грудью.

Чтобы убедиться, что вы пьете достаточно:

всегда пейте, когда испытываете жажду

если у вас сухость во рту или моча темного цвета, нужно пить больше

может быть полезно держать воду или другой полезный напиток рядом, когда вы кормите грудью

Кофе во время ГВ

Диетолог рассказала, что некоторая часть кофеина может проходить через грудное молоко ребенка. Некоторые дети могут стать суетливыми или иметь проблемы со сном от кофеина.

Следует не пить более 2 или 3 чашек кофе в день во время кормления грудью.

К тому же младенцы, чьи родители курят, имеют более высокий риск таких проблем, как:

проблемы с дыханием

﻿﻿легочные инфекции

ушные инфекции

﻿﻿Курение или вейпинг также могут привести к тому, что ваше тело будет делать меньше молока.

К тому же в разных видах рыбы скапливаются тяжелые металлы, попадающие в грудное молоко. Чтобы этого предотвратить, стоит есть рыбу два-три раза в неделю, и не покупать тунца, акулу, королевскую скумбрию (огромную) и рыбу-меч.

К общепринятым аллергенам относятся: шоколад, цитрусовые, практически все продукты красного и оранжевого цвета (морковь и тыкву вводим самыми первыми), клубника, орехи (менее аллергическими считаются кедровые и греческие), некоторые травы, морепродукты, продукты экзотического происхождения.

Как понять, что младенец наелся

Младенцы не могут за один раз высосать из груди столько молока, сколько и из бутылочки, поэтому младенцы прикладываются к маминой груди гораздо чаще, чем те, кто питается смесями.

Понять, что ребенку достаточно маминого молока можно по следующим признакам: