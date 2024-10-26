Диетолог раскрыл всю правду о безалкогольных напитках

Как классифицируются безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки (Б/А) содержат менее 0,5% алкоголя по объему (ABV). Для удаления алкоголя используют методы фильтрации или дистилляции. Современные технологии могут изменять процесс брожения во избежание образования алкоголя.

Другие напитки, позиционируемые в качестве альтернативы алкоголю, производятся из сока или растений и не имитируют традиционные алкогольные напитки, такие как пиво или вино.

Основным вредным ингредиентом в алкогольных напитках является алкоголь, который повреждает печень и способствует развитию рака. После удаления алкоголя риски для здоровья значительно снижаются. Хотя небольшое количество алкоголя в Б/А напитках обычно не влияет на здоровье, все зависит от потребляемых объемов.

К примеру, чтобы получить дозу алкоголя, как в двух бутылках пива, нужно выпить около 20 банок пива с содержанием алкоголя 0,5%.

Кому следует быть осторожными с безалкольными напитками

Даже напитки с очень низким содержанием алкоголя могут быть проблемными для некоторых людей. Для тех, кто страдает алкогольной зависимостью, безалкогольные пиво, вино или ликеры могут помочь сократить потребление алкоголя. Однако такие напитки могут провоцировать рецидив из-за сходства с алкоголем по вкусу.

Беременным женщинам не рекомендуется употреблять в пищу любое количество алкоголя. Людям с заболеваниями печени следует посоветоваться с врачом перед употреблением Б/А напитков. Альтернативы алкоголя на основе сока или растений не содержат алкоголя, но могут содержать другие потенциально вредные компоненты, такие как канабидиол (CBD) или ашваганда, связанные с повреждением печени.

Полезны ли они для здоровья?

Заменяя часть алкоголя безалкогольными альтернативами, можно извлечь пользу для здоровья. К примеру, безалкогольное пиво позволяет наслаждаться вкусом без последствий на следующий день. Хотя нет доказательств вреда от употребления Б/А напитков, так же нет и доказательств значительной пользы для здоровья.