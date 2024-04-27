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Диетолог назвала витамины, которые нужно принимать весной практически каждому

Что нужно знать о "весеннем авитаминозе" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Весной многие испытывают усталость и нехватку энергии, и причиной этого является дефицит витаминов. Впрочем, ни в коем случае нельзя самовольно принимать витаминные комплексы, иначе навредите себе.

О том, бывает ли на самом деле "весенний авитаминоз", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в You Tube.

Бывает ли весенний авитаминоз

"Весной минимум каждый третий теряет энергию, а у каждого десятого почти депрессивные симптомы - мало сил, нет желания двигаться. А специалисты из интернета говорят, что это весенний авитаминоз. Впрочем, действительно ли это так?" - говорит диетолог.

Авитаминоз - это состояние полного отсутствия витаминов, которое в наше время почти никогда не встречается и это состояние не совместимо с жизнью.

"Итак, возможно речь идет о гиповитаминозе? То есть, дефиците тех или иных витаминов. Редко бывает дефицит всех витаминов, обычно не хватает нескольких. И это состояние связано либо с несбалансированным питанием, либо с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта", - объясняет Скиталинская.

Одна из причин недостатка витаминов весной - перестройка циркадных циклов.

 

Как увеличить количество энергии

Чтобы увеличить количество энергии, нужно больше гулять, особенно в первой половине дня. Также хорошим решением является фототерапия. Купите специальную лампу, которая излучает не менее 10 тыс. люксов. Каждый день включайте ее на пол часа в течение месяца. Это неопасно.

"Чаще всего людям не хватает витамина С и D. Симптомами могут быть утомляемость, сухая кожа, ломкие волосы, раздражительность, частые респираторные вирусные заболевания, бессонница, плохое настроение. Поэтому прежде всего нужно дать организму эти очень важные витамины", - говорит врач.

Эти витамины С есть в чае из шиповника, в свежей и квашеной капусте, петрушке. Кстати, этот витамин не скапливается в организме, поэтому его прием следует распределить равномерно в течение дня.

Витамина D много в печени трески, в сваренном на мягком яйце, в морской жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия, сельдь. А людям постарше нужно принимать их в виде добавок ежедневно в течение года.

"Если же вы принимаете витамины В, то это нужно делать натощак. На усвоение витаминов влияет состояния ЖКТ, а его очень ухудшает сладкая или слишком соленая пища", - говорит Скиталинская.

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