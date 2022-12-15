Диетолог раскрыла 5 секретов здоровой выпечки, которая не вредит фигуре

Как приготовить полезную выпечку

Привычка наслаждаться десертами, губительно влияет на весь организм. От избытка сахара в рационе не только появляются лишние килограммы, но и качество кожи ухудшается.

Если сразу трудно перейти на здоровое питание и отказать себе в сладостях, нужно хотя бы ограничить их потребление или сделать десерты более полезными.

"На самом деле путь к изменениям в сторону здорового питания часто начинается не с радикальных шагов, а с малых, но таких, чтобы вы могли их придерживаться на постоянной основе, потому что именно такой подход позволяет добиться реальных изменений - и это доказано. Если в вашем доме много выпечки и тяжело от нее отказаться, то предлагаю следующие шаги по более здоровому варианту ее приготовления", - пишет эксперт.

5 правил здоровой выпечки: