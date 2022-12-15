Диетолог раскрыла 5 секретов здоровой выпечки, которая не вредит фигуре

Отказаться от сладкой выпечки действительно нелегко. Однако есть несколько простых секретов, которые позволят сделать десерты менее калорийными и более полезными.
О том, как приготовить выпечку, чтобы она не была вредна для вашей фигуры, рассказала на своей странице Instagram диетолог Галина Сеник.
Привычка наслаждаться десертами, губительно влияет на весь организм. От избытка сахара в рационе не только появляются лишние килограммы, но и качество кожи ухудшается.
Если сразу трудно перейти на здоровое питание и отказать себе в сладостях, нужно хотя бы ограничить их потребление или сделать десерты более полезными.
"На самом деле путь к изменениям в сторону здорового питания часто начинается не с радикальных шагов, а с малых, но таких, чтобы вы могли их придерживаться на постоянной основе, потому что именно такой подход позволяет добиться реальных изменений - и это доказано. Если в вашем доме много выпечки и тяжело от нее отказаться, то предлагаю следующие шаги по более здоровому варианту ее приготовления", - пишет эксперт.
5 правил здоровой выпечки:
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