Диетолог раскрыла 5 секретов здоровой выпечки, которая не вредит фигуре

Отказаться от сладкой выпечки действительно нелегко. Однако есть несколько простых секретов, которые позволят сделать десерты менее калорийными и более полезными.

О том, как приготовить выпечку, чтобы она не была вредна для вашей фигуры, рассказала на своей странице Instagram диетолог Галина Сеник.

Как приготовить полезную выпечку

Привычка наслаждаться десертами, губительно влияет на весь организм. От избытка сахара в рационе не только появляются лишние килограммы, но и качество кожи ухудшается.

Если сразу трудно перейти на здоровое питание и отказать себе в сладостях, нужно хотя бы ограничить их потребление или сделать десерты более полезными.

"На самом деле путь к изменениям в сторону здорового питания часто начинается не с радикальных шагов, а с малых, но таких, чтобы вы могли их придерживаться на постоянной основе, потому что именно такой подход позволяет добиться реальных изменений - и это доказано. Если в вашем доме много выпечки и тяжело от нее отказаться, то предлагаю следующие шаги по более здоровому варианту ее приготовления", - пишет эксперт.

5 правил здоровой выпечки: