Диетолог рассказал, от чего бывает отрыжка и рассказал, как от нее избавиться.

Какие могут быть причины отрыжки

Напитки

Газированные напитки, такие как газировка и пиво, содержат углекислый газ, что может увеличивать количество воздуха, попадающего в желудок. Этот воздух, как правило, выходит из организма тем же путём, которым вошел через рот. Также следует избегать слишком горячих напитков, так как они могут вызвать заглатывание воздуха, что может вызвать отрыжку.

Язва

Иногда отрыжка может быть симптомом язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, что может быть вызвано инфекцией или употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, парацетамол или ацетилсалициловая кислота. При язве после употребления жирной пищи может наблюдаться отрыжка, ощущение сытости или раздутости, а также боли в животе. Обычно симптомы язвы исчезают в течение 2 мес после лечения.

Быстрая еда

Если есть слишком много пищи одномоментно или делать это слишком быстро, в организм попадает лишний воздух. Этот воздух часто остается в пищеводе и выходит обратно в виде отрыжки. Чтобы избежать этого, замедлите темп еды, хорошо пережевывайте пищу и уменьшайте порции. Поддержание здорового веса также важно, поскольку лишние килограммы могут давить на желудок.

Кислотный рефлюкс

Кислое содержимое желудка иногда может попадать в пищевод и даже в ротоглотку, называемую рефлюксом. Это явление часто наблюдается во время беременности, при ожирении или, если желудок не переваривает пищу так быстро, как нужно. В некоторых случаях это может вызвать ощущение «кому» в горле, что способствует отрыжке. Для облегчения симптомов можно использовать безрецептурные антациды или при необходимости врач может назначить более мощные противокислотные препараты.

Острая и кислая пища

Лук, помидоры и цитрусовые содержат большое количество кислоты. У некоторых людей потребление этих продуктов может вызвать изжогу. Острая пища, которая обжигает заднюю часть горла, также может вызвать отрыжку. Поэтому следует сократить потребление таких продуктов.

Астам

При воспалении дыхательных путей для получения достаточного количества воздуха требуется больше усилий, что создает дополнительное давление на диафрагму. Это может повлечь за собой накопление газов в горле и пищеводе, что, в свою очередь, вызывает отрыжку.

Конфеты и жвачки без сахара

Конфеты и жевательная резинка могут вызвать отрыжку, поскольку во время их употребления заглатывается воздух. Выбор варианта без сахара может усилить отрыжку, поскольку сахарозаменители расщепляются дольше, образуя большее количество газов.

Многие фруктозы

Содержащийся во фруктах природный сахар фруктоза обычно не является проблемой. Однако некоторые продукты и напитки подслащивают кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, что может привести к образованию большого количества газов в желудке. Аналогичный эффект наблюдается и при употреблении фруктовых соков.

Затекание слизи

Ежедневно железы в носу и горле производят до 2 литров слизи, что помогает очищать воздух и предотвращать болезни. Если в горле скапливается избыточное количество слизи, это может привести к частому глотанию, вызывающему отрыжку. Пить больше воды может облегчить это состояние.

Стресс

Проблемы с кишечником чаще встречаются у людей, которые находятся в состоянии тревоги или депрессии. Нервность может привести к заглатыванию большого количества воздуха, вызывающего отрыжку. Важно научиться справляться со стрессом или обратиться к специалисту.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Это заболевание, при котором верхняя часть желудка проходит в грудную полость через диафрагму через пищеводное отверстие. Хиатальная грыжа может вызвать кислотный рефлюкс и отрыжку с кислым привкусом. Это также может осложнить глотание. Чтобы облегчить состояние, рекомендуется изменить некоторые привычки: снизить вес, прекратить курение и спать с поднятой головой (примерно на 15 см).

Слишком много кишечных бактерий

Недостаточное количество желудочной кислоты может привести к синдрому чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике. Это вызывает нарушение пищеварения, образование газов и отрыжку. Другим признаком этого состояния является неприятный запах изо рта. Лечение может включать в себя антибиотики и другие препараты.

Желудочная инфекция

Бактерия Helicobacter pylori поражает слизистую желудка и стимулирует его к выработке большего количества кислоты. Это может вызвать частую отрыжку и тупую боль, которая не проходит даже через несколько недель. Врач обычно назначает антибиотики для лечения инфекции.

Когда на отрыжку следует обратить внимание

Отрыжка после еды до четырех раз в день нормальной. Однако некоторые заболевания могут вызвать более частую и более интенсивную отрыжку.

Среди таких заболеваний - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (кислотный рефлюкс), при которой кислота из желудка возвращается в пищевод, вызывая изжогу. Если это происходит редко, можно использовать безрецептурные препараты. Но при частых симптомах, вероятно, понадобится сменить рацион или принимать лекарства по назначению врача.

Если беспокоят частые отрыжки, в первую очередь следует обратиться к врачу, который назначит соответствующие исследования для выявления возможных проблем со здоровьем.

Советы по облегчению отрыжки