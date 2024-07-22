Диетолог рассказал о плюсах и минусах алкоголя и назвал безопасную дозу

Как усваивается алкоголь

Алкоголь метаболизируется в организме разными путями, привлекая два фермента: алкогольдегидрогеназу (АДГ) и альдегиддегидрогеназу (АЛДГ). После приема алкоголь быстро всасывается в кровь из тонкого кишечника и направляется в печень, где под действием этих ферментов расщепляется на метаболические продукты.

Алкоголь распространяется по всему телу через кровь, включая мозг, почки и лёгкие, оставаясь в крови около 90 секунд у здоровых людей. Этот быстрый процесс оказывает влияние на мозг и другие органы. Однако потребление алкоголя вместе с пищей может замедлить всасывание и рост его концентрации в крови.

Прежде всего алкоголь влияет на префронтальную кору, часть мозга, ответственную за суждения и мысли.

Какая доза безопасна?

Относительно безопасной дозы некоторые исследования показывают определенные преимущества умеренного употребления алкоголя для здоровья, но другие эксперты утверждают, что любое потребление алкоголя не является безопасным. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2021 году, показало, что хроническое употребление алкоголя может изменить структуру мозга и привести к "функциональной дерегуляции ключевых систем мозга, контролирующих поведение".

Рекомендуется ограничить употребление алкоголя одним напитком в день для женщин и до двух напитков для мужчин. Стандартными напитками являются 0,33 л пива (5% алкоголя), 100 мл вина (12% алкоголя) или 30 мл спиртных напитков, таких как джин, ром, водка или виски (40% алкоголя).

Алкоголь токсичен для каждой клетки организма, поэтому важно учитывать количество и частоту употребления, а также наличие проблем со здоровьем. Для лиц с определенными заболеваниями, принимающими лекарства, несовершеннолетних, беременных или тех, кто не может контролировать количество выпитого, любое количество алкоголя не безопасно.

Гипотетические плюсы алкоголя

Улучшает когнитивные функции

Согласно обзору 2020 года, опубликованному в JAMA, существует положительная связь между потреблением алкоголя и когнитивными способностями. В когортном исследовании с участием почти 20 тысяч человек ученые обнаружили, что употребление алкоголя от низкого до умеренного (до 8 напитков в неделю для женщин и до 15 напитков в неделю для мужчин) значительно связано со стабильно более высокой "траекторией когнитивных функций". Это включало в себя повышение когнитивных показателей, лучшее запоминание слов и снижение когнитивного угасания.

Улучшает настроение

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Drug and Alcohol Dependence, исследовало влияние алкоголя на настроение. Ученые пришли к выводу, что употребление алкоголя ассоциируется со значительным улучшением настроения и снижением негативных эмоций при потреблении.

Однако они отметили, что у тех, кто употреблял алкоголь для уменьшения тревоги, преимущества были менее заметны. Спиртные напитки могут повышать уровень серотонина, химического вещества, ответственного за улучшенное самочувствие, однако преимущественно на краткосрочной основе.

Доказаны минусы алкоголя

Повышает риск нейродегенеративных заболеваний

Научные исследования показывают связь между высоким уровнем железа в мозге и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в июле 2022 года в PLOS One с участием 20 729 участников, употребление более четырех стандартных напитков в неделю может изменить уровень железа в мозге, что повышает риск нейродегенеративных заболеваний. Высокий уровень железа связан с замедлением исполнительных функций и увеличением времени реакции. Алкоголь является нейротоксином, который может уничтожать клетки мозга, и хотя некоторые клетки могут восстанавливаться, повреждение может быть стойким, поскольку алкоголь оказывает длительное влияние на нейромедиаторы. Кроме того, чрезмерное потребление алкоголя связано с повышенным риском деменции, как указано в обзоре 2020 года, опубликованном в Neuropsychiatric Disease and Treatment.

Может снизить объем мозга

Исследование 2022 года, опубликованное в Nature Communications, показало, что употребление одного-двух напитков в день может уменьшать объем мозга. Общая потеря объема увеличивается с увеличением количества потребления алкоголя. Некоторые исследования показывают, что это уменьшение можно частично восстановить после полного отказа от алкоголя.

Исследования также подтверждают, что прекращение потребления алкоголя может способствовать увеличению объема мозга, а также снизить риск синдрома Вернике-Корсакова, что является следствием дефицита тиамина и может возникнуть в первые два года после прекращения употребления алкоголя.