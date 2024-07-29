Диетолог рассказал, как влияет средиземноморская диета на детей и подростков

Мета-анализ рандомизированных клинических исследований показал, что средиземноморская диета способствует улучшению метаболизма и здоровья сердечно-сосудистой системы у детей и подростков.

Как именно она влияет на детей и подростков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что важно знать

Фокус на фруктах, овощах, оливковом масле и рыбе вместо ультраобработанных продуктов значительно улучшил систолическое артериальное давление, уровни триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП. Также отмечено улучшение уровня холестерина ЛПВП, хотя диастолическое АД, уровни глюкозы, инсулина и инсулиновая резистентность остались без существенных изменений.

Эксперты считают, что врачи должны рассмотреть возможность включения диетических консультаций и корректировки питания на основе средиземноморской диеты в свою практику, особенно для молодых пациентов с риском кардиометаболических проблем.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться в раннем возрасте. Существуют данные о связи накопления атеросклеротических бляшек и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в детстве с последующими проблемами во взрослом возрасте. Растущая распространенность метаболического синдрома среди детей и подростков подчеркивает настоятельную потребность в эффективных вмешательствах для улучшения кардиометаболического здоровья.

В чем преимущества диеты

Средиземноморская диета имеет хорошо известные преимущества для взрослых, поэтому исследователи пытаются увеличить доказательную основу ее положительного влияния на молодежь.

Мета-анализ девяти рандомизированных клинических испытаний, в которых приняло участие 577 человек в возрасте от 3 до 18 лет (около 60% из них были девочки), показал результаты со средней продолжительностью исследований 17 недель (от 8 до 40 недель).

Шесть из этих исследований были ориентированы на детей и подростков с избыточным весом, два - на участников с неалкогольной жировой болезнью печени. Одно исследование включало детей с преддиабетом, а еще два – практически здоровых детей.

Оценка соблюдения средиземноморской диеты (на основе индекса качества средиземноморской диеты для детей и подростков) была произведена только в четырех исследованиях. В семи исследованиях участникам предоставляли рецепты средиземноморской диеты, а в двух других – обучали здоровому питанию на основе этой диеты.

По сравнению с контрольной группой вмешательство на основе средиземноморской диеты привело к снижению систолического артериального давления (средняя разница -4,75 мм рт. ст., 95% ДИ от -8,97 до -0,52), уровня триглицеридов (-16, 42 мг/дл, 95% ДИ от −27,57 до −5,27), общего холестерина (−9,06 мг/дл, 95% ДИ от −15,65 до −2,48) и холестерина ЛПНП (− 10,48 мг/дл, 95% ДИ от -17,77 до -3,19). Также было отмечено повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (средняя разница 2,24 мг/дл, 95% ДИ от 0,34 до 4,14).

Эти результаты свидетельствуют о том, что средиземноморская диета эффективна для улучшения липидного профиля и артериального давления. Однако ее влияние на инсулиновую резистентность и метаболизм глюкозы может быть менее значительным или потребовать более продолжительного периода вмешательства.

Метаанализ имеет некоторые ограничения. Во-первых, в некоторых исследованиях были риски пристрастности. Не все вмешательства были сосредоточены только на средиземноморской диете, поскольку некоторые включали также физическую активность или упражнения.

Поэтому исследователи подчеркивают важность дальнейшего мониторинга и исследования комплексного влияния средиземноморской диеты на детей и подростков, чтобы дать более точные рекомендации.