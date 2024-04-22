Диетолог рассказал, как именно соль влияет на давление

Как соль влияет на давление

Организм реагирует на избыток натрия, задерживая воду, чтобы снизить концентрацию этого активного иона. В результате количество жидкости в кровеносных сосудах увеличивается.

Это повышает давление в артериях и заставляет сердце работать более интенсивно. Фактически, избыток натрия по существу нейтрализует преимущества двух типов лекарства против артериального давления, а именно диуретиков и сосудорасширяющих средств. Диуретики помогают выводить из организма избыток жидкости и натрия, в то время как сосудорасширяющие средства расслабляют стенки кровеносных сосудов.

Питание с высоким содержанием натрия заставляет организм содержать дополнительную жидкость и наполнять расслабленные артерии, что сводит на нет действие лекарства.

Генетика и соль

На сегодняшний день известно 18 генетических вариантов, связанных с чувствительностью к соли и повышенным артериальным давлением.

Исследователи недавно обнаружили, что один вариант, кодирующий белок STRN (Striatin), приводит к чувствительности к соли с помощью двух различных механизмов, отличающихся по статье.

У мужчин этот вариант вызывает проблемы с кровотоком из-за почек. Но у женщин – неадекватное повышение гормона альдостерона. Этот гормон, выделяемый надпочечниками, помогает почкам регулировать воду, натрий и калий.

Выводы, опубликованные в журнале Hypertension за февраль 2024 г., могут повлиять на лечение людей с высоким артериальным давлением. Согласно им, мужчины со STRN-вариантом будут лучше реагировать на такие лекарства против АД, как ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина, тогда как женщины получат больше пользы от препаратов, воздействующих на альдостерон и действуют как диуретики, так называемые антагонисты рецепторов мин.

На самом деле применение "неправильного" препарата (т.е. препарата, отличного от того, что было бы лучшим по результатам генетических исследований), может даже нанести вред.