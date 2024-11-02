Диетолог рассказал, почему именно нужно есть в семейном кругу

5 причин найти время для семейных трапез с детьми:

Знакомство с вкусной и полезной едой

Во время общих приемов пищи дети получают ключевые питательные вещества. Это также повышает вероятность, что они будут выбирать здоровую пищу вне дома.

Поддержка развития мозга и тела

Период взросления длится до 25 лет, поэтому здоровые пищевые повадки имеют значение в любом возрасте. Семейные трапезы способствуют успеваемости детей в школе.

Содействие здоровому весу

Семьи, которые едят вместе, потребляют более питательную пищу и легче поддерживают здоровый вес. Это важно для детей, подростков и родителей.

Улучшение ментального здоровья

Семейные обеды создают простор для общения, заботы и понимания. Исследования показывают, что они связаны с меньшим риском депрессии, пищевых расстройств и зависимостей у детей.

Формирование здоровых привычек

Дети, участвующие в приготовлении пищи, лучше понимают пищевую культуру и полезные привычки. Семейные трапезы учат их коммуникации и ответственности за свое питание.

Как сделать семейные трапезы регулярными

Выбирайте простоту

Иногда общий перекус с сэндвичами и фруктами тоже немаловажен.

Добавляйте простые элементы здорового меню

Добавляйте в блюдо хотя бы один овощ или фрукт.

Привлекайте детей

Планирование меню, покупки и приготовление – задача для всех.

Планируйте заранее

Договоритесь о блюдах на неделю, чтобы все могли видеть меню на холодильнике.

Выключайте гаджеты

Чтобы избежать отвлечений, заберите телефоны и планшеты.

Создайте спокойную атмосферу

Расслабьтесь вместе перед едой, чтобы насладиться моментом.

Обсуждайте семейную историю

Поделитесь воспоминаниями о своих любимых блюдах детства.

Следуйте традициям

Проводите трапезы вместе, даже если не все могут присутствовать.

Сосредоточьтесь на слушании и поддержке

Проявляйте интерес к жизни детей, создавайте безопасное пространство для общения.

Семейные трапезы полезны для тела и ума. Даже несколько совместных обедов в неделю могут положительно повлиять на формирование здоровых привычек у детей на всю жизнь.