Диетолог рассказал, почему именно нужно есть в семейном кругу
Употребление пищи может принести гораздо больше пользы для здоровья, если употреблять ее в семейном кругу. Доказано, что дети, которые едят со своими семьями по крайней мере 3 раза в неделю, получают физические, эмоциональные, социальные предпочтения и имеют лучшую академическую успеваемость.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
5 причин найти время для семейных трапез с детьми:
Знакомство с вкусной и полезной едой
Во время общих приемов пищи дети получают ключевые питательные вещества. Это также повышает вероятность, что они будут выбирать здоровую пищу вне дома.
Поддержка развития мозга и тела
Период взросления длится до 25 лет, поэтому здоровые пищевые повадки имеют значение в любом возрасте. Семейные трапезы способствуют успеваемости детей в школе.
Содействие здоровому весу
Семьи, которые едят вместе, потребляют более питательную пищу и легче поддерживают здоровый вес. Это важно для детей, подростков и родителей.
Улучшение ментального здоровья
Семейные обеды создают простор для общения, заботы и понимания. Исследования показывают, что они связаны с меньшим риском депрессии, пищевых расстройств и зависимостей у детей.
Формирование здоровых привычек
Дети, участвующие в приготовлении пищи, лучше понимают пищевую культуру и полезные привычки. Семейные трапезы учат их коммуникации и ответственности за свое питание.
Как сделать семейные трапезы регулярными
Выбирайте простоту
Иногда общий перекус с сэндвичами и фруктами тоже немаловажен.
Добавляйте простые элементы здорового меню
Добавляйте в блюдо хотя бы один овощ или фрукт.
Привлекайте детей
Планирование меню, покупки и приготовление – задача для всех.
Планируйте заранее
Договоритесь о блюдах на неделю, чтобы все могли видеть меню на холодильнике.
Выключайте гаджеты
Чтобы избежать отвлечений, заберите телефоны и планшеты.
Создайте спокойную атмосферу
Расслабьтесь вместе перед едой, чтобы насладиться моментом.
Обсуждайте семейную историю
Поделитесь воспоминаниями о своих любимых блюдах детства.
Следуйте традициям
Проводите трапезы вместе, даже если не все могут присутствовать.
Сосредоточьтесь на слушании и поддержке
Проявляйте интерес к жизни детей, создавайте безопасное пространство для общения.
Семейные трапезы полезны для тела и ума. Даже несколько совместных обедов в неделю могут положительно повлиять на формирование здоровых привычек у детей на всю жизнь.
Читайте также, что назван продукт, от которого нужно отказаться после 40 лет.
А также мы писали о 6 способах уменьшить калорийность рациона и худеть без труда.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.