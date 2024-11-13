Диетолог рассказала о "немом заболевании" печени: как оно проявляется

Что такое стеатоз печени

Стеатоз печени или метаболически ассоциированная болезнь печени (МАХП) становится все более распространенным заболеванием среди молодых людей. Эта "немая" болезнь, при которой печень постепенно накапливает жировые отложения, часто остается незамеченной из-за отсутствия болевых симптомов. Однако ее можно заподозрить из-за результатов ультразвукового исследования, где фигурирует запись "диффузные изменения печени".

Основные признаки и опасности

Стеатоз не сопровождается болью, потому что печень не имеет нервных окончаний, однако она часто проявляется повышенной усталостью и пониженной работоспособностью. Традиционно заболевания выявляли у людей в возрасте 40-60 лет, однако сегодня им страдает каждый пятый молодой человек, рожденный в 1990-х годах. Еще тревожнее, что у каждого сорокового заболевание диагностируется на поздних стадиях фиброза, когда клеточки печени замещаются соединительной тканью.

Факторы риска и последствия

Основные причины развития стеатоза связаны с нездоровым питанием, в частности, чрезмерным потреблением жиров и сладостей, а также употреблением алкоголя, включая слабоалкогольные напитки. В результате, за последние 50 лет смертность от заболеваний печени выросла на 400%. Около 70% больных попадают в больницу с осложнениями на поздних стадиях, и каждый шестой из них, к сожалению, умирает во время госпитализации.

Если стеатоз не лечить, он может прогрессировать к циррозу, печеночной недостаточности, а также привести к раку печени. Особенно уязвимы к фиброзу люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте, а также женщины в период менопаузы.

Профилактика и лечение

Здоровое питание является одним из ключевых методов предотвращения развития ожирения печени. Своевременное изменение в диете может не только предупредить заболевание, но и значительно улучшить результаты лечения у тех, кто уже имеет стеатоз.