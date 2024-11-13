Диетолог рассказала о "немом заболевании" печени: как оно проявляется

Печень у человека - это уникальный орган, способный к регенерации и восстановлению. Он выполняет сотни функций, включая борьбу с инфекциями и болезнями, удаление из организма токсинов, контроль уровня холестерина, содействие свертыванию крови и выделение желчи, расщепляющей жиры жидкости.
Какое "немое заболевание" угрожает печени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и нутрициолога Оксану Скиталинскую в Facebook.
Стеатоз печени или метаболически ассоциированная болезнь печени (МАХП) становится все более распространенным заболеванием среди молодых людей. Эта "немая" болезнь, при которой печень постепенно накапливает жировые отложения, часто остается незамеченной из-за отсутствия болевых симптомов. Однако ее можно заподозрить из-за результатов ультразвукового исследования, где фигурирует запись "диффузные изменения печени".
Стеатоз не сопровождается болью, потому что печень не имеет нервных окончаний, однако она часто проявляется повышенной усталостью и пониженной работоспособностью. Традиционно заболевания выявляли у людей в возрасте 40-60 лет, однако сегодня им страдает каждый пятый молодой человек, рожденный в 1990-х годах. Еще тревожнее, что у каждого сорокового заболевание диагностируется на поздних стадиях фиброза, когда клеточки печени замещаются соединительной тканью.
Основные причины развития стеатоза связаны с нездоровым питанием, в частности, чрезмерным потреблением жиров и сладостей, а также употреблением алкоголя, включая слабоалкогольные напитки. В результате, за последние 50 лет смертность от заболеваний печени выросла на 400%. Около 70% больных попадают в больницу с осложнениями на поздних стадиях, и каждый шестой из них, к сожалению, умирает во время госпитализации.
Если стеатоз не лечить, он может прогрессировать к циррозу, печеночной недостаточности, а также привести к раку печени. Особенно уязвимы к фиброзу люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте, а также женщины в период менопаузы.
Здоровое питание является одним из ключевых методов предотвращения развития ожирения печени. Своевременное изменение в диете может не только предупредить заболевание, но и значительно улучшить результаты лечения у тех, кто уже имеет стеатоз.
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