Диетолог рассказала, как сделать конфеты "вечной молодости"

Как приготовить ресвератроловые конфеты для вечной молодости

Для конфет вам понадобятся:

Черный изюм

Клюква

Лимон

Орехи

Прополис

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите черный изюм, орехи, клюкву, прополис и немного винограда. Нарежьте весь изюм на мелкие частицы. Переложите в большой стакан, добавьте клюкву и орехи и лимонную цедру. Прополис натрите на терке и добавьте в смесь. Теперь пробейте всю массу через блендер.

Возьмите специальные формочки для конфет, смажьте немного маслом. Поместите туда смесь и поставьте в холодильник.

Почему такие конфеты очень полезны?

Черные изюм содержат большое количество ресвераторола. Это вещество является очень мощным антиоксидантом, защищающим весь наш организм, все клетки от чрезмерного количества свободных радикалов. Клюква богата урсоловой кислотой, помогает восстанавливать печень, способствует молодости и полезно влияет на наши почки.

Прополис очень полезен для организма и очень мощный антиоксидант и нейропротектор.