Диетолог рассказала, почему гликемический индекс фруктов так важен

Знание гликемического индекса фруктов помогает людям с диабетом или преддиабетом планировать свой рацион так, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови.
Какой гликемический индекс фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
Фрукты с низким ГИ способствуют более стабильному уровню сахара, что может помочь избежать внезапных пиков и падений.
Важно также, что продукты с низким ГИ обычно обеспечивают более продолжительное ощущение сытости, что может помочь контролировать аппетит и потребление калорий. Это может быть полезно для людей, которые пытаются снизить вес или удерживать его.
По словам диетолога, фрукты с низким ГИ высвобождают глюкозу в кровь медленно, обеспечивая более стабильный и продолжительный источник энергии, который может быть особенно полезен атлетам или активным людям.
Низкий ГИ (менее 55):
Средний ГИ (55-69):
Высокий ГИ (70 и выше):
Ольга отметила, что включение разных фруктов с учетом их гликемического индекса может помочь создать сбалансированный и здоровый рацион.
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