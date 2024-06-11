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Диетолог рассказала, почему гликемический индекс фруктов так важен

Фото: Почему важно знать гликемический индекс фруктов (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Знание гликемического индекса фруктов помогает людям с диабетом или преддиабетом планировать свой рацион так, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови.

Какой гликемический индекс фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Что нужно знать о ГИ фруктов

Фрукты с низким ГИ способствуют более стабильному уровню сахара, что может помочь избежать внезапных пиков и падений.

Важно также, что продукты с низким ГИ обычно обеспечивают более продолжительное ощущение сытости, что может помочь контролировать аппетит и потребление калорий. Это может быть полезно для людей, которые пытаются снизить вес или удерживать его.

По словам диетолога, фрукты с низким ГИ высвобождают глюкозу в кровь медленно, обеспечивая более стабильный и продолжительный источник энергии, который может быть особенно полезен атлетам или активным людям.

Примеры гликемических индексов некоторых фруктов

Низкий ГИ (менее 55):

  • яблоки (ОИ 36),
  • апельсины (ГИ 43),
  • груши (ГИ 34),
  • вишни (ГИ 22),
  • грейпфруты (ГИ 25).

Средний ГИ (55-69):

  • манго (ГИ 51-60),
  • киви (ГИ 58),
  • ананас (ГИ 59).

Высокий ГИ (70 и выше):

  • арбуз (ГИ 72-80),
  • дыни (ГИ 65-70).

Ольга отметила, что включение разных фруктов с учетом их гликемического индекса может помочь создать сбалансированный и здоровый рацион.

 

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