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Дієтолог розповіла, чим замінити червоне м'ясо: зовсім не прибирайте

Четвер 04 лютого 2021 12:34
Дієтолог розповіла, чим замінити червоне м'ясо: зовсім не прибирайте
Червоне м'ясо можна замінити квасолею (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей знають, що надмірне вживання м'яса може шкодити здоров'ю. Виникає питання, чим його замінити. На це дала відповідь відомий дієтолог Світлана Фус.

На своїй сторінці в Facebook вона написала, що червоне м'ясо можна замінювати чорною квасолею.

"Одним з хороших джерел рослинного білка є чорна квасоля. Вона багата важливими амінокислотами, насичена клітковиною. Вважається найбільш корисною серед бобових культур. В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки. Перед тим як варити, її рекомендують замочити на 10-12 годин в підкисленій воді. Тим самим знижується кількість фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню деяких мінералів - кальцію, заліза, цинку", - розповіла дієтолог.

Світлана зазначає, що щоденне вживання м'ясних напівфабрикатів - ковбас, сосисок, шинки, готових котлет, дійсно істотно підвищує шанс розвитку раку, діабету і хвороб серця. Однак червоне м'ясо корисне, бо містить безліч поживних речовин, важливих для організму людини.

"Це і повноцінний білок і вітаміни групи B, і мінерали (залізо, цинк, фосфор). Саме м'ясо - важливе джерело заліза, тому прибирати його з харчування не потрібно", - резюмувала експерт з харчування.

Дієтолог розповіла, чим замінити червоне м'ясо: зовсім не прибирайте

Чим замінити червоне м'ясо

Як ми писали раніше, експерти розповіли, як визначити неякісну ковбасу.

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