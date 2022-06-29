Дієтолог розповіла, що не можна їсти і пити в спеку

Висока температура повітря - це завжди стрес для організму і він реагує по-різному, в залежності від вихідного рівня здоров'я людини. В цей час дуже часто знижується апетит, але не всі знають, як правильно харчуватися.
Що не можна їсти і пити в спеку розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.
Жирну і смажену їжу, салямі, піцу.
Така їжа вимагає великої кількості ресурсів організму - ферментів, якісної жовчі, лізоциму (ферменту, що руйнує шкідливі бактерії) і високої активності кишкових бактерій, а в спеку цих ресурсів не вистачає.
Крім того, через підвищену проникності кишкового епітелію, токсичні продукти, проміжні при перетравленні такої їжі, потрапляють в кровотік, навантажуючи печінку, яка повинна це все знешкодити і потрапляють в мозок і погіршують його роботу.
Солодощі.
Навіть солодке морозиво, якщо його споживати щодня - не вихід, тому що велика кількість глюкози потрапляє в кров, погіршує її властивості (кров стає більш "липкою", що підвищує ризик утворення тромбів). Потрапляючи ж в печінку, цукор перетворюється в жир і погіршує роботу печінки.
Звичайно, від кульки морозива, якщо дуже хочеться, не обов'язково відмовлятися, але краще зробити лід з ягідного пюре, до якого можна додати збиті вершки.
Алкоголь.
Будь-який алкоголь токсично діє і на мозок, і на печінку, а в спеку, тому краще зробити безалкогольне Мохіто.
Вживайте багато рідини, але не все підряд.
Це може бути проста вода, вода з нарізаним огірком, листям м'яти і базиліка, розім'ятими ягодами, яблучним і бальзамічним оцтом, лимонним соком.
Їжте ту їжу, яка легко засвоюється.
Овочеві та ягідні пюре, овочеві супи (крихта на кефірі і квасі, холодний борщ, гаспачо або гаспачо (коли до гаспачо додають пюре з сирого буряка і моркви).
Білкові страви.
Вони потрібні, але білок повинен засвоюватися легко:
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