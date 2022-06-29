RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог розповіла, що не можна їсти і пити в спеку

Фото: що не можна пити і їсти в спеку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Висока температура повітря - це завжди стрес для організму і він реагує по-різному, в залежності від вихідного рівня здоров'я людини. В цей час дуже часто знижується апетит, але не всі знають, як правильно харчуватися.

Що не можна їсти і пити в спеку розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Хто найбільше чутливий до спеки

  • діти та підлітки
  • вагітні жінки
  • люди старшого віку
  • люди з хронічними захворюваннями серця і судин
  • люди з цукровим діабетом.

Що категорично не можна їсти і пити в спеку

Жирну і смажену їжу, салямі, піцу.

Така їжа вимагає великої кількості ресурсів організму - ферментів, якісної жовчі, лізоциму (ферменту, що руйнує шкідливі бактерії) і високої активності кишкових бактерій, а в спеку цих ресурсів не вистачає.

Крім того, через підвищену проникності кишкового епітелію, токсичні продукти, проміжні при перетравленні такої їжі, потрапляють в кровотік, навантажуючи печінку, яка повинна це все знешкодити і потрапляють в мозок і погіршують його роботу.

Солодощі.

Навіть солодке морозиво, якщо його споживати щодня - не вихід, тому що велика кількість глюкози потрапляє в кров, погіршує її властивості (кров стає більш "липкою", що підвищує ризик утворення тромбів). Потрапляючи ж в печінку, цукор перетворюється в жир і погіршує роботу печінки.
Звичайно, від кульки морозива, якщо дуже хочеться, не обов'язково відмовлятися, але краще зробити лід з ягідного пюре, до якого можна додати збиті вершки.

Віддайте перевагу ягодам та легким стравам (facebook.com/O.Skytalinska)

Алкоголь.

Будь-який алкоголь токсично діє і на мозок, і на печінку, а в спеку, тому краще зробити безалкогольне Мохіто.

Що найкраще пити і їсти в спеку

Вживайте багато рідини, але не все підряд.

Це може бути проста вода, вода з нарізаним огірком, листям м'яти і базиліка, розім'ятими ягодами, яблучним і бальзамічним оцтом, лимонним соком.

Їжте ту їжу, яка легко засвоюється.

Овочеві та ягідні пюре, овочеві супи (крихта на кефірі і квасі, холодний борщ, гаспачо або гаспачо (коли до гаспачо додають пюре з сирого буряка і моркви).

Білкові страви.

Вони потрібні, але білок повинен засвоюватися легко:

  • яйця м'які, яйця-скрамбл, ніжні омлети;
  • парові тюфтельки з нежирного м'яса птиці і риби,
  • кисломолочний сир.
  • сочевицю (пюре, паштет).

Також ми писали, які продукти допоможуть вам пережити спеку.

До речі, раніше ми розповідали про те, які продукти в спеку їсти категорично не можна.

А також ми писали про те, які 6 помилок роблять люди при приготуванні їжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
жара