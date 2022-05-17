Дієтолог розповіла, кому не можна їсти лимон

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла українцям, кому не варто вживати популярний фрукт, який найчастіше додають до чаю - лимон.
Про це експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.
На думку дієтолога, лимон має безліч корисних властивостей, але вживати його можна далеко не всім.
"Специфічні білки цитрусових і лимона, зокрема - алергени, особливо якщо ці плоди вживати у великих кількостях", - пише вона.
В останньому випадку експерт радить використовувати не сам лимон, а його цедру. Вона також дуже корисна.
"Головне правило, яке слід дотримуватися - їсти лимон в розумних кількостях", - додала Світлана Фус.
Лікар також зруйнувала міф про лимон як найкраще джерело аскорбінової кислоти. Дієтолог каже, що для цього треба їсти дуже багато лимона, а провести "вітамінізацію" чаєм з долькою лимона просто неможливо.
Раніше ми писали, від яких хвороб може вберегти лимон.
Також лікар розповіла, що буде, якщо часто їсти лимон прямо з цедрою.