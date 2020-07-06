Дієтолог розповіла, кому може зашкодити мед

Дієтолог розповіла, кому краще відмовитися від улюблених багатьма українцями ласощів - меду. Річ у тому, що він має дуже високий глікемічний індекс (ГІ). Через що після вживання меду може різко підвищитися цукор в крові.

Така небезпечна властивість меду може нашкодити підшлунковій залозі й фігурі, якщо зловживати ласощами. Дієтолог Ольга Деккер в Instagram каже, шкоду може заподіяти понад три столових ложок на добу.

Нерідко люди, які прагнуть схуднути, думають, що мед набагато корисніше цукру, і замінюють продукти. Але якщо зловживати медом, вагу ви не тільки не скинете, але і ризикуєте її набрати.

"Глікемічний індекс меду - 60 одиниць. Це означає, що солодкий продукт різко підвищує рівень глюкози в крові, примушуючи підшлункову залозу виробляти велику кількість гормону інсуліну, що заважає ефективно скидати вагу", - говорить фахівець.

Крім цього у меді міститься висока кількість калорій. На 100 грамів - 304 ккал, а в одній столовій ложці - 64.

Дітям менше року мед абсолютно протипоказаний. Річ у тому, що в продукті можуть бути спори збудника ботулізму. А організм малюка може не впоратися з ними.

Дієтолог додала, що в гарячі напої мед класти не можна. При температурі вище 60 градусів продукт не тільки втратить корисні властивості, але в ньому можуть формуватися шкідливі для організму сполуки.

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