Беріть на замітку: дієтолог розкрила неочікувані переваги фасованих продуктів

У супермаркетах і крамницях здебільшого зараз продають продукти харчування, які вже запаковані. В умовах коронавірусу - це взагалі одна із вимог до підприємців. Адже упаковка є додатковим захистом від зовнішніх інфекцій та гарантує харчову безпеку продукту.

Як розповіла дієтолог Світлана Фус, коронавірус не передається через їжу. Але це може статися, якщо з'їсти, до прикладу, мучний виріб на який чхнула заражена людина. Втім, наголошує дієтолог, не слід забувати і про збудники інших, не менш небезпечних хвороб, які також можуть потрапити до організму через антисанітарію.

Фус зауважує, що фасована продукція, дає впевненість в тому, що інші покупці не торкалися її. Крім того, герметична упаковка захищає продукт від зайвої вологи, пилу, бактерій та обвітрювання.

"Коли ми купуємо продукти на ринку, ситуація цілком і повністю залежить від порядності продавця і загальної ситуації з чистотою на ринку. Але найбезпечніше, в будь-якому випадку - це упаковані продукти. І, звичайно ж, вони повинні бути упаковані з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних норм", - написала Фус у своєму Instagram.

Зі слів дієтолога, санітарно-гігієнічні норми на підприємствах дотримуються значно суворіше. І заразитися чимось від такої продукції у покупців є вкрай низькі шанси. Втім, навіть купуючи герметично запакований продукт треба:

звертати увагу на найменування і виробника; звіряти дату виготовлення і термін придатності; якщо до остаточного терміну придатності залишається кілька днів, а дата фасування вказана сьогоднішня, такий продукт не слід потім зберігати в холодильнику ще тиждень і довше, адже деякі продукти після розпаковування можуть зберігатися лише 12 годин.

Нагадаємо, лікарі назвали продукти, які категорично не можна розігрівати. Адже при повторній термічній обробці виробляється ряд шкідливих для здоров'я речовин.

Раніше дієтолог розповіла, що продукти, які вже почали псуватися, можуть приводити до онкологічних захворювань, якщо їх вживати в їжу.