Диетолог проанализировал новую диету, которая набирает бешеную популярность в мире

Прием пищи один раз в день или диета OMAD (one meal a day) является одной из самых экстремальных форм интервального голодания. Она предполагает, что все дневные калории нужно употреблять в пищу за один прием, сокращая "пищевое окно" до одного часа.
Полезна ли такая диета для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Классическое интервальное голодание обычно позволяет принимать пищу в определенные часы, например, с 10:00 до 18:00 или даже есть через день. OMAD же предлагает еще более жесткие ограничения.
Среди известных поклонников OMAD - американский певец Брюс Спрингстин. Правда, даже он не придерживается ее полностью: музыкант признается, что с утра съедает немного фруктов, а основную пищу принимает только вечером. Он считает, что подобный подход помогает ему оставаться в форме.
Интервальное голодание часто рекомендуют людям с ожирением или метаболическим синдромом как относительно простой способ контролировать питание. В отличие от диет, требующих подсчета калорий или исключения определенных продуктов, оно базируется на ограничении времени, когда можно есть.
Однако OMAD может стать подлинным испытанием для организма.
Эксперты рекомендуют менее жесткие подходы: есть между восходом и закатом, отдавать предпочтение богатому белком завтраку и завершать приемы пищи до 18-19 часов вечера.
Результаты исследований по интервальному голоданию пока противоречивы.
Универсальной модели питания не существует. График приемов пищи нужно адаптировать к собственному распорядку дня и физиологическим потребностям.
OMAD - не магическое решение, а один из подходов к питанию, требующий осторожности и учета индивидуальных потребностей организма.
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