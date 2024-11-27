Диетолог проанализировал новую диету, которая набирает бешеную популярность в мире

Что такое диета OMAD и как ее соблюдают?

Классическое интервальное голодание обычно позволяет принимать пищу в определенные часы, например, с 10:00 до 18:00 или даже есть через день. OMAD же предлагает еще более жесткие ограничения.

Среди известных поклонников OMAD - американский певец Брюс Спрингстин. Правда, даже он не придерживается ее полностью: музыкант признается, что с утра съедает немного фруктов, а основную пищу принимает только вечером. Он считает, что подобный подход помогает ему оставаться в форме.

Полезно ли ограничивать приемы пищи?

Интервальное голодание часто рекомендуют людям с ожирением или метаболическим синдромом как относительно простой способ контролировать питание. В отличие от диет, требующих подсчета калорий или исключения определенных продуктов, оно базируется на ограничении времени, когда можно есть.

Однако OMAD может стать подлинным испытанием для организма.

Метаболический стресс: Длительное голодание может вызвать переедание, когда человек пытается компенсировать недостаток пищи.

Длительное голодание может вызвать переедание, когда человек пытается компенсировать недостаток пищи. Физическая активность: Получить все необходимые калории и нутриенты за раз трудно, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни.

Получить все необходимые калории и нутриенты за раз трудно, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни. Несоответствие практике: Многие люди, утверждающие, что придерживаются OMAD, на самом деле едят больше одного раза в день.

Эксперты рекомендуют менее жесткие подходы: есть между восходом и закатом, отдавать предпочтение богатому белком завтраку и завершать приемы пищи до 18-19 часов вечера.

Что говорят исследования?

Результаты исследований по интервальному голоданию пока противоречивы.

Положительные аспекты: OMAD может способствовать потере веса. Например, в одном исследовании 11 физически активных взрослых со здоровым весом, которые ели только раз в день в течение 11 дней, потеряли немного больше веса и жира, чем при трех приемах пищи в день с тем же количеством калорий.

OMAD может способствовать потере веса. Например, в одном исследовании 11 физически активных взрослых со здоровым весом, которые ели только раз в день в течение 11 дней, потеряли немного больше веса и жира, чем при трех приемах пищи в день с тем же количеством калорий. Ограничение калорий: Во многих случаях похудение объясняется не временем еды, а банальным уменьшением калорий.

Во многих случаях похудение объясняется не временем еды, а банальным уменьшением калорий. Дополнительные преимущества: Интервальное голодание может улучшать регуляцию уровня сахара в крови, уменьшать воспаление и способствовать лучшему реагированию клеток на стресс.

Как выбрать лучший режим?

Универсальной модели питания не существует. График приемов пищи нужно адаптировать к собственному распорядку дня и физиологическим потребностям.

OMAD - не магическое решение, а один из подходов к питанию, требующий осторожности и учета индивидуальных потребностей организма.