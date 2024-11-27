Диетолог проанализировал новую диету, которая набирает бешеную популярность в мире
Прием пищи один раз в день или диета OMAD (one meal a day) является одной из самых экстремальных форм интервального голодания. Она предполагает, что все дневные калории нужно употреблять в пищу за один прием, сокращая "пищевое окно" до одного часа.
Полезна ли такая диета для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что такое диета OMAD и как ее соблюдают?
Классическое интервальное голодание обычно позволяет принимать пищу в определенные часы, например, с 10:00 до 18:00 или даже есть через день. OMAD же предлагает еще более жесткие ограничения.
Среди известных поклонников OMAD - американский певец Брюс Спрингстин. Правда, даже он не придерживается ее полностью: музыкант признается, что с утра съедает немного фруктов, а основную пищу принимает только вечером. Он считает, что подобный подход помогает ему оставаться в форме.
Полезно ли ограничивать приемы пищи?
Интервальное голодание часто рекомендуют людям с ожирением или метаболическим синдромом как относительно простой способ контролировать питание. В отличие от диет, требующих подсчета калорий или исключения определенных продуктов, оно базируется на ограничении времени, когда можно есть.
Однако OMAD может стать подлинным испытанием для организма.
- Метаболический стресс: Длительное голодание может вызвать переедание, когда человек пытается компенсировать недостаток пищи.
- Физическая активность: Получить все необходимые калории и нутриенты за раз трудно, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни.
- Несоответствие практике: Многие люди, утверждающие, что придерживаются OMAD, на самом деле едят больше одного раза в день.
Эксперты рекомендуют менее жесткие подходы: есть между восходом и закатом, отдавать предпочтение богатому белком завтраку и завершать приемы пищи до 18-19 часов вечера.
Что говорят исследования?
Результаты исследований по интервальному голоданию пока противоречивы.
- Положительные аспекты: OMAD может способствовать потере веса. Например, в одном исследовании 11 физически активных взрослых со здоровым весом, которые ели только раз в день в течение 11 дней, потеряли немного больше веса и жира, чем при трех приемах пищи в день с тем же количеством калорий.
- Ограничение калорий: Во многих случаях похудение объясняется не временем еды, а банальным уменьшением калорий.
- Дополнительные преимущества: Интервальное голодание может улучшать регуляцию уровня сахара в крови, уменьшать воспаление и способствовать лучшему реагированию клеток на стресс.
Как выбрать лучший режим?
Универсальной модели питания не существует. График приемов пищи нужно адаптировать к собственному распорядку дня и физиологическим потребностям.
OMAD - не магическое решение, а один из подходов к питанию, требующий осторожности и учета индивидуальных потребностей организма.
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