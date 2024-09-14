Диетолог объяснил, кому нужно принимать фолиевую кислоту и рассказал о побочных эффектах

Витамин В9 лучше известен под названием фолиевая кислота, которое является синтетической формой природных фолатов. Этот витамин является одним из лучше изученных. Его можно употреблять в виде диетических добавок или фортифицированных пищевых продуктов.
Зачем принимать этот витамин и побочные эффекты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Фолиевая кислота играет ключевую роль в производстве здоровых новых эритроцитов, транспортирующих кислород по всему организму. Недостаток этой кислоты может привести к фолиеводефицитной анемии, сопровождающейся симптомами дефицита кислорода, такими как усталость, слабость и сонливость.
Фолиевая кислота также необходима для синтеза и восстановления ДНК и другого генетического материала, а также клеточного деления. Особенно важно обеспечить достаточное количество фолиевой кислоты во время беременности, поскольку она критически важна для раннего развития плода, в частности, для формирования и роста спинного мозга.
С целью улучшения потребления фолиевой кислоты часто обогащают муку, которую используют для изготовления хлеба, макаронных изделий, риса, хлопьев и других зерновых продуктов.
Дефицит фолиевой кислоты возникает, когда ее недостаточно в организме, что может привести к фолиеводефицитной анемии. Во время беременности недостаток фолиевой кислоты может повысить риск врожденных аномалий.
Симптомы дефицита фолиевой кислоты могут включать слабость, усталость, проблемы с концентрацией, головные боли, раздражительность, учащенное сердцебиение, одышку, язвы на языке и во рту, а также изменения в цвете кожи, волос или ногтей.
К группам с повышенным риском дефицита фолиевой кислоты относятся:
Людям в возрасте от 14 лет рекомендовано ежедневно потреблять 400 микрограмм фолиевой кислоты. Для беременных женщин рекомендованная доза составляет от 400 до 800 микрограмм в день, а во время лактации – 500 микрограмм в день.
Физиологическая потребность в фолиевой кислоте у детей варьируется по возрасту:
Фолиевая кислота из диетических добавок и обогащенных продуктов лучше усваивается организмом, чем фолаты из природных источников. Важно помнить, что фолиевая кислота может взаимодействовать с определенными лекарствами и не является безопасной для всех. Перед началом дополнительного потребления фолиевой кислоты следует проконсультироваться с врачом.
Большинство людей получают достаточное количество фолиевой кислоты из-за ежедневного меню, и дефицит этого вещества не является распространенным явлением. Однако для некоторых людей может быть полезно принимать добавки фолиевой кислоты.
Во время беременности
Спинной мозг формируется одним из первых у эмбриона, и дефицит фолиевой кислоты может привести к серьезным аномалиям, таким как расщелина позвоночника и аненцефалия, являющиеся нарушениями нервной трубки. После внедрения фолиевой кислоты для беременных количество детей с этими нарушениями значительно уменьшилось.
Кроме того, фолиевая кислота помогает снизить риск преждевременных родов, сердечных заболеваний и волчьего неба у ребенка. Беременным женщинам, планирующим беременность или не использующим средства контрацепции, рекомендуется ежедневно принимать 400-800 микрограмм фолиевой кислоты или L-5-метилтетрагидрофолата, естественной формы фолата. Высшие дозы могут быть рекомендованы по медицинским показаниям и назначаться врачом. При лактации доза фолиевой кислоты должна составлять 500 мкг в день.
При расстройствах настроения
Низкий уровень фолиевой кислоты может быть связан с повышенным риском депрессии. Исследования показывают, что около 30% пациентов с тяжелой депрессией имеют дефицит фолиевой кислоты. Исследование 2021 года выявило, что уровень менее 6,0 нанограммов на миллилитр сывороточной фолиевой кислоты может быть связан с повышением суицидального поведения у пациентов с депрессивными расстройствами. Однако эффективность добавок фолиевой кислоты для улучшения симптомов депрессии требует дальнейшего изучения.
При расстройствах спектра аутизма
Некоторые исследования указывают, что прием фолиевой кислоты до и во время ранней беременности может снизить вероятность развития у ребенка расстройства спектра аутизма (РАС). Однако научные данные по этому вопросу противоречивы. Например, исследование 2022 показало, что прием не менее 400 микрограмм фолиевой кислоты как из пищи, так и из добавок во время беременности может снижать риск РАС у детей. Однако исследование 2020 показало, что высокий уровень фолиевой кислоты во время беременности может быть связан с повышенным риском развития РАС.
При ревматоидном артрите
Фолиевую кислоту могут назначать пациентам с ревматоидным артритом, которые лечатся метотрексатом. Метотрексат, эффективный при лечении этого состояния, может выводить фолиевую кислоту из организма и вызывать желудочно-кишечные симптомы. Исследования показывают, что прием добавок фолиевой кислоты или L-5-метилтетрагидрофолата может уменьшить эти побочные эффекты примерно на 79%.
Считается, что употребление слишком большого количества фолиевой кислоты не вызывает серьезных побочных эффектов. Фолиевая кислота растворима в воде, поэтому любой ее избыток естественным образом выходит с мочой. В очень редких случаях может быть боль в желудке и диарея.
Однако есть некоторые исследования, противоречащие этому убеждению. В частности, некоторые доказательства того, что большое количество неметаболизированной фолиевой кислоты в крови может быть связано с определенными типами рака и в некоторых случаях такими состояниями, как анемия или инсулинорезистентность.
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