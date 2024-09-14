Диетолог объяснил, кому нужно принимать фолиевую кислоту и рассказал о побочных эффектах

Как витамин влияет на организм

Фолиевая кислота играет ключевую роль в производстве здоровых новых эритроцитов, транспортирующих кислород по всему организму. Недостаток этой кислоты может привести к фолиеводефицитной анемии, сопровождающейся симптомами дефицита кислорода, такими как усталость, слабость и сонливость.

Фолиевая кислота также необходима для синтеза и восстановления ДНК и другого генетического материала, а также клеточного деления. Особенно важно обеспечить достаточное количество фолиевой кислоты во время беременности, поскольку она критически важна для раннего развития плода, в частности, для формирования и роста спинного мозга.

С целью улучшения потребления фолиевой кислоты часто обогащают муку, которую используют для изготовления хлеба, макаронных изделий, риса, хлопьев и других зерновых продуктов.

Дефицит фолиевой кислоты: признаки и группы риска

Дефицит фолиевой кислоты возникает, когда ее недостаточно в организме, что может привести к фолиеводефицитной анемии. Во время беременности недостаток фолиевой кислоты может повысить риск врожденных аномалий.

Симптомы дефицита фолиевой кислоты могут включать слабость, усталость, проблемы с концентрацией, головные боли, раздражительность, учащенное сердцебиение, одышку, язвы на языке и во рту, а также изменения в цвете кожи, волос или ногтей.

К группам с повышенным риском дефицита фолиевой кислоты относятся:

Люди с патологическими состояниями, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.

Беременные женщины и женщины детородного возраста.

Люди с заболеваниями, нарушающими всасывание питательных веществ, такие как воспалительные заболевания кишечника (ЗЗК) и целиакия.

Люди с полиморфизмом гена MTHFR, что нарушает превращение фолиевой кислоты в активную форму и повышает уровень аминокислоты гомоцистеина в крови.

Какая рекомендуемая доза?

Людям в возрасте от 14 лет рекомендовано ежедневно потреблять 400 микрограмм фолиевой кислоты. Для беременных женщин рекомендованная доза составляет от 400 до 800 микрограмм в день, а во время лактации – 500 микрограмм в день.

Физиологическая потребность в фолиевой кислоте у детей варьируется по возрасту:

От рождения до 6 месяцев - 65 микрограммов.

Младенцам в возрасте 7-12 месяцев - 80 микрограммов.

Детям от 1 до 3 лет - 150 микрограммов.

Детям в возрасте 4-8 лет - 200 микрограммов.

Детям в возрасте 9-13 лет - 300 микрограммов.

Фолиевая кислота из диетических добавок и обогащенных продуктов лучше усваивается организмом, чем фолаты из природных источников. Важно помнить, что фолиевая кислота может взаимодействовать с определенными лекарствами и не является безопасной для всех. Перед началом дополнительного потребления фолиевой кислоты следует проконсультироваться с врачом.

Кому нужно принимать

Большинство людей получают достаточное количество фолиевой кислоты из-за ежедневного меню, и дефицит этого вещества не является распространенным явлением. Однако для некоторых людей может быть полезно принимать добавки фолиевой кислоты.

Во время беременности

Спинной мозг формируется одним из первых у эмбриона, и дефицит фолиевой кислоты может привести к серьезным аномалиям, таким как расщелина позвоночника и аненцефалия, являющиеся нарушениями нервной трубки. После внедрения фолиевой кислоты для беременных количество детей с этими нарушениями значительно уменьшилось.

Кроме того, фолиевая кислота помогает снизить риск преждевременных родов, сердечных заболеваний и волчьего неба у ребенка. Беременным женщинам, планирующим беременность или не использующим средства контрацепции, рекомендуется ежедневно принимать 400-800 микрограмм фолиевой кислоты или L-5-метилтетрагидрофолата, естественной формы фолата. Высшие дозы могут быть рекомендованы по медицинским показаниям и назначаться врачом. При лактации доза фолиевой кислоты должна составлять 500 мкг в день.

При расстройствах настроения

Низкий уровень фолиевой кислоты может быть связан с повышенным риском депрессии. Исследования показывают, что около 30% пациентов с тяжелой депрессией имеют дефицит фолиевой кислоты. Исследование 2021 года выявило, что уровень менее 6,0 нанограммов на миллилитр сывороточной фолиевой кислоты может быть связан с повышением суицидального поведения у пациентов с депрессивными расстройствами. Однако эффективность добавок фолиевой кислоты для улучшения симптомов депрессии требует дальнейшего изучения.

При расстройствах спектра аутизма

Некоторые исследования указывают, что прием фолиевой кислоты до и во время ранней беременности может снизить вероятность развития у ребенка расстройства спектра аутизма (РАС). Однако научные данные по этому вопросу противоречивы. Например, исследование 2022 показало, что прием не менее 400 микрограмм фолиевой кислоты как из пищи, так и из добавок во время беременности может снижать риск РАС у детей. Однако исследование 2020 показало, что высокий уровень фолиевой кислоты во время беременности может быть связан с повышенным риском развития РАС.

При ревматоидном артрите

Фолиевую кислоту могут назначать пациентам с ревматоидным артритом, которые лечатся метотрексатом. Метотрексат, эффективный при лечении этого состояния, может выводить фолиевую кислоту из организма и вызывать желудочно-кишечные симптомы. Исследования показывают, что прием добавок фолиевой кислоты или L-5-метилтетрагидрофолата может уменьшить эти побочные эффекты примерно на 79%.

Побочные действия при приеме

Считается, что употребление слишком большого количества фолиевой кислоты не вызывает серьезных побочных эффектов. Фолиевая кислота растворима в воде, поэтому любой ее избыток естественным образом выходит с мочой. В очень редких случаях может быть боль в желудке и диарея.

Однако есть некоторые исследования, противоречащие этому убеждению. В частности, некоторые доказательства того, что большое количество неметаболизированной фолиевой кислоты в крови может быть связано с определенными типами рака и в некоторых случаях такими состояниями, как анемия или инсулинорезистентность.