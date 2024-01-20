Диетолог объяснил, почему фиолетовые овощи и фрукты обязательно должны быть в вашем рационе

В чем польза продуктов фиолетового цвета

"Ягоды, фрукты и овощи фиолетового цвета обычно отличаются высоким содержанием полезных питательных веществ, называемых антоцианами. Как и ряд других фитонутриентов, они помогают защитить клетки от повреждений, которые могут привести к заболеваниям", - говорит врач.

Антоцианы действуют в комплексе с другими питательными веществами растительной пищи, обеспечивая оптимальное функционирование организма.

Швец делится перечнем полезных овощей и фруктов фиолетового цвета.

Сливы

Чем интенсивнее цвет, тем больше содержание антоцианов. Спелые фрукты также содержат больше полезных питательных веществ. Кожура слив может иметь в 20 раз больше антиоксидантов, чем мякоть.

Ягоды

"Хотя антоцианы связаны с фиолетовым цветом, пигменты в ягодах могут варьироваться от красного до синего. Среди них - черника, ежевика, клубника, голубика, черная смородина, шелковица. Согласно результатам исследований, у детей и взрослых, употреблявших чернику, эти ягоды способны улучшить умственную деятельность и повысить настроение", - говорит Швец.

Исследователи работают над гипотезой влияния антоцианов как специфических коммуникаторов между клетками мозга.

Картофель

Этот овощ снабжает нас калием, магнием, витамином С и пищевыми волокнами (клетчаткой). Сорта, имеющие фиолетовую кожуру и клубень, содержат в два-три раза больше антиоксидантов, чем обычный белый картофель.

Вишни

Антоцианы, придающие им насыщенный темный цвет, помогают снизить кровяное давление и сохранить кровеносные сосуды здоровыми. Также они полезны при проблемах с суставами, как остеоартрит и подагра. Кроме того, в вишнях есть немало питательных веществ, которые помогают предотвратить рак, болезни сердца и диабет.

Виноград

"Антоцианы в винограде могут быть от красного до черного цвета. В его ягодах внимание ученых привлек ресвератрол, известный своими мощными антиоксидантными свойствами. Его содержит кожура винограда, которая придает красному вину цвет", - объясняет диетолог.

Цветная капуста

Фиолетовый цвет обычно белому овощу придает только один ген, отвечающий за большее количество антоцианов в овощах. Кроме того, цветная капуста богата другими фитонутриентами, витамином С и минералом. Чтобы сохранить как можно больше питательных веществ, готовьте ее на пару или ешьте сырой.

Красноголовая капуста

Возможно, организму легче использовать антоцианы в квашеной капусте. Когда вы ферментируете капусту, получаете естественные пробиотики, питающие представителей кишечной микробиоты, бактерии в кишечнике. Они помогают организму в защите от неблагоприятных факторов, способствуют усвоению питательных веществ, перевариванию пищи и даже контролю тревоги.

Свекла

Цвет этого традиционного для украинцев овоща происходит от различных антиоксидантов, которые называются беталаинами. Эти красные и желтые пигменты есть в стеблях мангольда и ревеня, а также содержатся в некоторых грибах. Они легче разрушаются под воздействием высокой температуры, чем антоцианы, поэтому попробуйте готовить свеклу на пару. Эти овощи полезны для здоровья сердца, мозга и помогают стабилизировать уровень сахара в крови", - говорит Швец.