Диетолог объяснила, за сколько часов до сна нужно ужинать

За сколько часов до сна лучше ужинать

У человека в вечернее время должны активизироваться мелатонин и соматотропный гормон, которіе запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды. Слаженная работа таких "ночных гормонов" возможна лишь при соблюдении режима питания и спящий режим. ⁣ ⁣⠀

"Спать мы должны ложиться в тот же день, когда и проснулись. То есть самое оптимальное время отхода ко сну 23:00", - отмечает она.

По словам эксперта в области здорового питания, согласно циркадным ритмам, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00. Так, уровень инсулина, что выделился на последний прием пищи, должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови. Фус добавила, что на формирование и переваривание пищевого комка необходимо около 3-4 часов - это зависит от употребленных на ужине продуктов.

"Отсюда, путем несложных арифметических действий, находим, что ужин должен быть за 3-4 часа до сна, то есть 23:00-4(3) часа = 19:00 (20:00)", - рассказала диетолог.

Она добавила, что такое правило касается всех: "и худеющих и просто тех, кто хочет быть здоровыми".

Что лучше съесть на ужин

Подбор продуктов для еды в вечернее время - дело индивидуальное, желательно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант.

При этом специалист обращает внимание, что ужин должен давать сытость и комфорт желудочно-кишечному тракту, но "не отечность и + на весах утром".

В классическом варианте диетолог рекомендует на ужин белок (более легкоусвояемый, например рыба, мясо птицы, яйца) и овощи.

"Если после употребления сырых овощей на ужин испытываете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные). Обязательно добавляйте и жиры", - советует эксперт.

Также для некоторых для сытости можно добавить кашу или цельнозерновой хлеб (около 50 г). Крупу лучше выбирать с низким гликемическим индексом: гречка, киноа. Впрочем, некоторым комфортно на ужин употреблять только кашу и овощи, добавляет она.⁣