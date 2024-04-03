Диетолог объяснила, в котором часу лучше всего ужинать, чтобы не набрать лишний вес

В котором часу лучше ужинать

⁣"Думаю, вы уже не раз слышали рекомендацию, что ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Но почему именно такой интервал времени? Это связано с гормональной системой нашего организма, работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться ⁣"ночные гормоны⁣": мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды⁣", - объясняет диетолог.

Фус отмечает, что слаженная работа этих гормонов возможна только, если человек соблюдает режим питания и спящий режим.

⁣"Спать мы должны ложиться в тот же день, когда и проснулись. То есть оптимальное время для сна 23:00. ⁣⁣ Согласно циркадным ритмам, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00. Уровень инсулина, который выделился на последний прием еде должно плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови⁣", - говорит врач.

Диетолог объясняет, что на переваривание ужина необходимо около 3-4 часа, в зависимости от того, какие продукты вы выбрали. Соответственно, чтобы лечь спать в 23:00, нужно поужинать не позже 20:00. Это касается всех: и те, кто худеет и просто тех, кто хочет быть здоровыми.

Какие продукты лучше выбирать на ужин

⁣"А вот здесь уже все очень индивидуально, нужно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант. На что нужно обратить внимание: ужин должен давать сытость и комфорт желудочно-кишечному тракту, но не отечность и ⁣"плюс⁣" на весах утром ⁣", - говорит Фус.⁣⁣⠀

Диетолог советует на ужин брать белок с овощами. Белок нужно выбирать легко усваиваемый - рыбу, мясо птицы, яйца.

⁣"Если после употребления сырых овощей на ужин испытываете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные на пару или тушеные/запеченные. Обязательно добавляйте и жиры⁣", - отмечает врач.⁣⁣⠀

Некоторым для сытости можно добавить также кашу или цельнозерновой хлеб - около 50 г. Выбирайте крупы с низким гликемическим индексом: гречка, киноа.