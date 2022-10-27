Диетолог объяснила, какой эффект на организм оказывает сельдь

Специалист отметила, что сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья и нужны для полноценного питания, поскольку сами не производятся в организме. Так, при суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г.

Что они дают

Тип омега-3 жирных кислот - DHA - является ценным структурным компонентом мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением.

Многие препараты для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA, так как, согласно исследованиям, способны влиять на интеллект ребенка, его социальные навыки и снижать риск задержки развития у малыша.

Оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, так как могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, а также эффективно уменьшать воспаление.

При регулярном употреблении омега-3 жирных кислот у людей реже возникает чувство депрессии.

Также такие кислоты улучшают состояние кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщинок, отметила диетолог.

Йод и антиоксиданты

В сельди также содержится йод, который важен для щитовидной железы и селен. У этой рыбы его около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого требуемого для работы щитовидной железы элемента", - рассказала Фус⁣⁣.

Витамин Е и селен - содержащиеся в селедке антиоксиданты - важны для работы иммунной системы, помогают минимизировать ущерб, причиненный свободными радикалами.