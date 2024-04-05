Диетолог объяснила, как без медикаментов контролировать уровень сахара в крови

Высокий сахар является проблемой для многих украинцев. Если вовремя не взять его под контроль, то появится диабет второго типа. Не во всех случаях для коррекции уровня сахара нужно принимать лекарства, нормализовать показатели можно с помощью других методов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook .

Что нужно знать о высоком сахаре

"Все мы знаем, что глюкоза является основным горючим для нашего мозга. Но избыток глюкозы токсически действует на ткани. Это состояние называют глюкозотоксичностью. При злоупотреблении углеводами человек все время находится под влиянием хронической глюкозотоксичности", - говорит диетолог.

При этом могут быть нормальными показатели глюкозы натощак, потому что печень за ночное время переделала избыток глюкозы в жиры.

"Избыток глюкозы может влиять на функцию органов, таких как хрусталик, почки, нервные волокна, аорта - самая большая артерия сердца и, в конечном счете, привести к серьезным осложнениям", - объясняет Скиталинская.

Если глюкоза выше 6,8 ммол/л даже час спустя после еды, то это вдвое повышает риски смерти у людей без диабета.

Что влияет на высокий сахар

Диетолог советует обращать внимание на то, что вы едите - на количество углеводов, и то, они быстры или медленны. Ограничьте употребление алкоголя.

"Но на самом деле не только питание приводит к повышению глюкозы. Представьте, что физические нагрузки тоже могут увеличить потребление глюкозы клетками, поэтому всегда помните лайфхак: "Поел - походы", - говорит врач.

Также при стрессовых ситуациях организм может выделять больше глюкозы, что приводит к повышению ее уровня в крови.

"К сожалению, это очень распространенная проблема в настоящее время. А также заболевания, такие как болезни щитовидной железы, могут влиять на гормональный баланс и влиять на изменения уровня сахара", - отмечает Скиталинская.

Чтобы держать сахар в крови под контролем, нужно ежедневно правильно питаться, быть физически активным, соблюдать режим сна и не подвергаться стрессу.