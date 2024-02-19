Диетолог объяснила, как питаться украинцам во время войны, чтобы жить долго

Украинцы во время войны, к сожалению, живут в условиях постоянного стресса. Это очень плохо влияет на организм.

Как питаться во время войны, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Как полноценно жить, когда вокруг стресс

Скиталинская рассказала украинцам, как уменьшить действие хронического стресса и не допустить развития осложнений (прогрессирование атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, инсульта, инфаркта, рака)

Пейте теплую воду в течение дня , начиная после пробуждения и заканчивая незадолго до сна (инсульты чаще случаются под утро). Будете чувствовать себя лучше однозначно.

Завтракайте

У людей, пропускающих завтрак, выше риск лишнего веса, говорят ученые. С другой стороны – все индивидуально. Завтрак должен быть белково-медленно-углеводный, то есть яйцо/творог + овощи/фрукты/ягоды/каша. Утром активный обмен веществ и более высокая чувствительность клеток к инсулину. То есть утренний банан/хурма и вечерний - это разные бананы/хурма.

После каждого приема пищи прогуляйтесь

Минут 10, лучше 20. Это предотвращает развитие инсулинорезистентности, поможет противодействовать накоплению жира, особенно на животе.

Старайтесь употреблять пищу с низким гликемическим индексом

Это будет давать более долгую энергию и не будет давать резких подъемов-падений глюкозы (защита сосудов и профилактика ускоренного старения).

Кормите своих кишечных бактерий , и оставаться долго молодыми, здоровыми и жизнерадостными: ешьте овощи, зелень, ягоды, бобовые и квашеные продукты.

Помните о хроноритмах, циркадных ритмах

Клетки наших органов работают наиболее активно в разное время суток. В частности, органы пищеварения наиболее активны днем, поэтому есть нужно днем, а не поздно вечером, потому что съеденное поздно вечером перейдет в жир и помешает ночным процессам восстановления в организме.

Обратите внимание на свой сон – это источник вашей молодости. Кто спит мало, тот и жив мало. Перед сном можете выпить стакан чая из ромашки и даже добавить полчайной ложечки меда, чтобы лучше спать.

Двигайтесь побольше

И обязательно – на свежем воздухе. В любую погоду. Никакая лампа не заменит действия солнечного света на организм, мозг, даже если оно далеко за серыми зимними облаками.

Минимизируйте стресс

Йога, медитация, глубокое дыхание животом, короткая теплая ванна с магниевой солью или просто теплый душ. Попытайтесь, это работает.