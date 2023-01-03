Диетолог объяснила, как готовить картофель, чтобы увеличить его полезность

Как готовить картофель, чтобы он приносил пользу

"Картофель один из тех уникальных продуктов, которые могут иметь абсолютно противоположные эффекты по здоровью в зависимости от способа приготовления. Отказываться от него не стоит, важно правильно его готовить", - рассказывает эксперт.

По словам Сеник, в картофеле содержится полезное вещество - резистентный крахмал. Эта разновидность крахмала не полностью переваривается в кишечнике, но в толстом кишечнике является пищей для бактерий. Его роль чем-то похожа на клетчатку.

"Из него бактерии образуют короткоцепочечные жирные кислоты, питающие клетки толстого кишечника, улучшают кровообращение, помогают усвоить минералы, защищают от токсичных веществ и канцерогенов. Угнетают рост патогенной микрофлоры. Поэтому можете даже смело потреблять до 40 граммов резистентного крахмала на день, 20 граммов - это золотая середина”, - объясняет диетология.

Резистентный крахмал не повышает сахар в крови и инсулин по сравнению с другими крахмалами. Усваивается вдвое меньше калорий, то есть если в 100 г этого крахмала будет 400 ккал, то усвоится только 200 ккал.

"Но резистентный крахмал есть 4 видов, который тоже по-разному усваивается. Если любите пюре, то кроме легкоусвояемых быстрых сахаров ваш организм больше ничего не получит", - утверждает диетология.

Сеник советует отваривать картофель в мундирах и употреблять в пищу охлажденной. По ее словам, винегрет или даже иногда оливье прекрасно подходят для здорового питания.