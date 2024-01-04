Диетолог объяснила, стоит ли "разгружаться" после праздников и как это правильно делать

Вопрос "разгрузки" возникает в таких случаях

Когда праздничные дни были длительными и успели набраться несколько лишних килограммов.

Когда человек долгое время чрезмерно себя ограничивал перед праздниками. Словно сжалась пружина. А потом отпустили пружину и потребление пищи было сильно чрезмерным.

Здесь также желание быстро избавиться от последствий "слабости", но ситуация очень похожа на расстройство пищевого поведения.

"Оба случая - это классическая схема переедания, затем набор веса и желание избавиться от веса. Только причины разные. И здесь человек вспоминает о разгрузке", - написала Ворошилова.

Диетолог объяснила, что при "голодных днях" уходит не вес, а вода. Вы никак не можете терять по одному килограмму в день.

Как вернуть форму